خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والزيت واللحوم وانخفاض الذهب

كتب : آية محمد

02:15 م 06/03/2026

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار الدواجن، والأسمنت، والزيت، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الجمعة 6-3-2026، بينما انخفضت أسعار البيض، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الجمعة بالأسواق

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

72 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

ارتفاع أسعار الزيت واللحوم والدواجن اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الجمعة

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار السمك أسعار الذهب أسعار الخضروات والفاكهة أسعار السلع بالأسواق أسعار الدواجن

