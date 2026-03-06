شاهد رد فعل ميسي عندما ذكر ترامب اسم رونالدو

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي برد فعل الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، عندما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اسم منافسه التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

استقبال ميسي ورفاقه في البيت الأبيض

استقبل ترامب، أبطال كأس الدوري الأمريكي، إنتر ميامي، في البيت الأبيض، وكان أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي بينهم.

ورحب ترامب بميسي، قائلا: "إنه لشرف لي أن أقول ما لم يقله أي رئيس من قبل: أهلا بليونيل ميسي في البيت الأبيض".

رد فعل ميسي عندما ذكر ترامب اسم رونالدو

واصل ترامب حديثه مشيرا إلى نجله بارون: "إنه معجب كبير بك، ويعتقد أنك شخص رائع حقا، إنه معجب كبير بك أيضا، وبشخص يدعى رونالدو.. كريستيانو عظيم. لدينا أبطال كبار، ورياضيون عظماء جدا في هذه الرياضة".

🚨 DONALD TRUMP: “Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi…



Mi hijo me dijo: “Papá, ¿sabes quién va a estar aquí hoy?”.

Yo le respondí: “No, tengo un montón de cosas en marcha”.

Y él me dijo: “¡Messi!”.



Es un gran fanático tuyo… y de un señor llamado Ronaldo.… pic.twitter.com/Jit1AaKYbh — Naninho (@SrNaninho) March 5, 2026

وعندما ذكر ترامب اسم رونالدو، ابتسم ليونيل ميسي، ولا يجيد ميسي فهم اللغة الإنجليزية، إذ قال لشبكة "إس بي إن" الإنجليزية: "أندم على أشياء كثيرة، لكن أكثر ما أندم عليه هو أنني لم أتعلم الإنجليزية عندما كنت صغيراً".

حضر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، حفل عشاء رسمي في البيت الأبيض في نوفمبر الماضي، في نفس اليوم الذي استضاف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

اقرأ أيضًا:

"في حضور ميسي".. رسالة خاصة من دونالد ترامب بشأن النادي الأهلي

أبرز لاعبي كرة القدم الذين اعتنقوا الإسلام



