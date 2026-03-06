مباريات الأمس
ياسين بونو يودع الركراكي برسالة مؤثرة

كتب : هند عواد

11:33 ص 06/03/2026

ياسين بونو

ودع ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب والهلال السعودي، وليد الركراكي مدرب منتخب أسود الأطلس السابق، بعد رحيله.

رحيل وليد الركراكي عن منتخب المغرب

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، رحيل وليد الركراكي عن منتخب المغرب، وقال الركراكي في حفل تكريمه: "أغادر منصبي بشعور بالإخلاص والامتنان والثقة في أنني قمت بخدمة بلدي".

وأضاف: "بعدما قمت بتحليل هذه الوضعية، أعتقد بصدق أن الفريق بحاجة إلى نفس جديد قبل كأس العالم، لرؤية جديدة لتواصل التطور، هناك لحظات تحتاج لديناميات جديدة ووجوه جديدة".

بونو يودع الركراكي

نشر ياسين بونو صورته مع الركراكي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "عزيزي وليد الركراكي، أود أن أشكرك من أعماق قلبي على كل اللحظات الرائعة التي عشتها مع المنتخب المغربي".

وأضاف: "‏شكرًا لك لأنك غيرت مصير شعب بأكمله، الشعب المغربي الذي يعيش من أجل كرة القدم وتركت بصمة لا تُنسى في تاريخ كرة القدم المغربية والأفريقية، كنت دائمًا رمزًا للفخر والالتزام في الدفاع عن هذه الألوان".

واختتم الركراكي: "أتمنى لك الكثير من السعادة والنجاح في مسيرتك القادمة، سواء على الصعيد الشخصي أو المهني، أرسل لك قبلة كبيرة ولكل عائلتك، يا صديقي العزيز. أحبك".

