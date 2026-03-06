تحول تمثال لسيدة بسيطة في مطلع منطقة الهضبة بمدينة شرم الشيخ إلى لغز أثار إعجاب الجميع، وأصبح أيقونة بقطاع الهضبة، يقصده السياح من مختلف أنحاء العالم للتصوير التذكاري، ويجسد صمود وقوة أهالي المدينة ووطنية سكانها.

40 عامًا في مطلع الهضبة

قال أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، إن التمثال موجود منذ أكثر من 40 عامًا، وعلى الرغم من التطورات التي شهدها القطاع، خاصة الميدان، إلا أن التمثال لم يُمس، ويُكتفى بترميمه ودهانه، باعتباره رمزًا لتضحية وصمود السيدة المصرية.

وصف التمثال

يُظهر التمثال سيدة ترتدي ملابس فلاحة بسيطة، وتحمل على رأسها "مشنة" تقف عليها حمامات ترمز إلى السلام، ويشتهر باسم "أم السيد"، وسُميت المنطقة المحيطة به "هضبة أم السيد"، وتُعد من أشهر المناطق السياحية بشرم الشيخ بفضل طبيعتها الخلابة.

سيدة فلاحة تساعد الفدائيين

تشير بعض الروايات إلى أن التمثال يخلد فلاحة مصرية كانت تساعد مجموعة من الفدائيين خلال الاحتلال الإسرائيلي، وعند وفاتها كرمتها القوات المسلحة وربط اسمها بالهضبة تخليدًا لشجاعتها وبطولتها.

أيقونة سياحية عالمية

وأكد أحمد مجدي طلالة، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع، أن التمثال أصبح أيقونة سياحية عالمية، ويحرص السياح على زيارته والتقاط الصور، كما ارتبط بعدة أساطير بين الأهالي، منها ارتباطه بمكتب الموساد الإسرائيلي السابق، أو شخصية بدوية صامدة رفضت مغادرة مكانها أثناء الهجوم اليهودي، لتصبح رمزًا للوطنية والصمود.

رمز للوطنية والصمود

يُعد تمثال "أم السيد" أكثر من مجرد نصب؛ إنه أيقونة وطنية تعكس قوة وعزيمة المرأة المصرية عبر العصور، وصمودها في مواجهة المخاطر والتحديات، ليبقى مصدر إلهام لكل الأجيال القادمة.