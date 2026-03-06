إعلان

40 عامًا من الصمود.. لغز أيقونة تمثال "أم السيد" بشرم الشيخ (صور)

كتب : رضا السيد

02:12 م 06/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    التمثال داخل الميدان
  • عرض 3 صورة
    تمثال أم السيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحول تمثال لسيدة بسيطة في مطلع منطقة الهضبة بمدينة شرم الشيخ إلى لغز أثار إعجاب الجميع، وأصبح أيقونة بقطاع الهضبة، يقصده السياح من مختلف أنحاء العالم للتصوير التذكاري، ويجسد صمود وقوة أهالي المدينة ووطنية سكانها.

40 عامًا في مطلع الهضبة

قال أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، إن التمثال موجود منذ أكثر من 40 عامًا، وعلى الرغم من التطورات التي شهدها القطاع، خاصة الميدان، إلا أن التمثال لم يُمس، ويُكتفى بترميمه ودهانه، باعتباره رمزًا لتضحية وصمود السيدة المصرية.

وصف التمثال

يُظهر التمثال سيدة ترتدي ملابس فلاحة بسيطة، وتحمل على رأسها "مشنة" تقف عليها حمامات ترمز إلى السلام، ويشتهر باسم "أم السيد"، وسُميت المنطقة المحيطة به "هضبة أم السيد"، وتُعد من أشهر المناطق السياحية بشرم الشيخ بفضل طبيعتها الخلابة.

سيدة فلاحة تساعد الفدائيين

تشير بعض الروايات إلى أن التمثال يخلد فلاحة مصرية كانت تساعد مجموعة من الفدائيين خلال الاحتلال الإسرائيلي، وعند وفاتها كرمتها القوات المسلحة وربط اسمها بالهضبة تخليدًا لشجاعتها وبطولتها.

أيقونة سياحية عالمية

وأكد أحمد مجدي طلالة، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع، أن التمثال أصبح أيقونة سياحية عالمية، ويحرص السياح على زيارته والتقاط الصور، كما ارتبط بعدة أساطير بين الأهالي، منها ارتباطه بمكتب الموساد الإسرائيلي السابق، أو شخصية بدوية صامدة رفضت مغادرة مكانها أثناء الهجوم اليهودي، لتصبح رمزًا للوطنية والصمود.

رمز للوطنية والصمود

يُعد تمثال "أم السيد" أكثر من مجرد نصب؛ إنه أيقونة وطنية تعكس قوة وعزيمة المرأة المصرية عبر العصور، وصمودها في مواجهة المخاطر والتحديات، ليبقى مصدر إلهام لكل الأجيال القادمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شرم الشيخ الهضبة‎ جنوب سيناء ملابس فلاحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مفاجأة صادمة.. هل يحق للأهلي الاستئناف على قرار منع الجماهير؟
رياضة محلية

مفاجأة صادمة.. هل يحق للأهلي الاستئناف على قرار منع الجماهير؟
معهد الفلك يكشف تفاصيل هزة أرضية شمال رشيد
أخبار مصر

معهد الفلك يكشف تفاصيل هزة أرضية شمال رشيد
رحلة "لقمة العيش" انتهت في الأقصر.. تفاصيل جديدة لحادث صحراوي إسنا
أخبار المحافظات

رحلة "لقمة العيش" انتهت في الأقصر.. تفاصيل جديدة لحادث صحراوي إسنا

"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض مسيّرات وصاروخ كروز شرقي الرياض والخرج
شئون عربية و دولية

"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض مسيّرات وصاروخ كروز شرقي الرياض والخرج
3 مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى.. هذا ما يحدث لجسمك
رمضان ستايل

3 مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى.. هذا ما يحدث لجسمك

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الهدف القادم".. ترامب يكشف وجهته المقبلة بعد حسم الصراع مع إيران