إعلان

"العربيات بقت خردة".. الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين في إسنا بالأقصر

كتب : محمد محروس

02:07 م 06/03/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تحطم السيارتين
  • عرض 5 صورة
    حادث الأقصر
  • عرض 5 صورة
    موقع الحادث ٢
  • عرض 5 صورة
    حادث مروع بالأقصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أظهرت الصور التي التقطت من موقع حادث التصادم بين سيارتي نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، حجم التدمير الكبير للسيارتين، حيث تهشمت بالكامل وتحولت إلى خردة.

الإصابات وأسماء المصابين

أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا، أغلبهم من محافظة المنيا، وتنوعت إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة.

وجاءت أسماؤهم كالتالي: أحمد جمعة موسى رمضان (27 عامًا) – اشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد أبوزيد جمعة (40 عامًا) – اشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد حمدي محمد (20 عامًا) – اشتباه كسر بالحوض، ومحمود صقر محمود (20 عامًا) – اشتباه كسر بالعمود الفقري، ومصاب مجهول الهوية (20 عامًا) – اشتباه نزيف بالمخ، ومصاب مجهول الهوية (23 عامًا) – كسر مضاعف بالساقين واشتباه نزيف بالمخ، وأحمد شبيب كمال (41 عامًا) – سحجات وكدمات، وأبانوب بشرى عزيز (37 عامًا – من بني سويف) – جروح بالوجه.

كما أصيب كل من: مصطفى فرج محمود (14 عامًا)، محمد مبروك إبراهيم (27 عامًا)، عمار سعد خليل (24 عامًا)، محمد حمدي صالح (23 عامًا)، محمود فرج محمود (20 عامًا)، وسعيد رشدي سعيد (15 عامًا) بإصابات متنوعة بين كسور وكدمات وارتجاجات.

وفاة شخصين

كما أسفر الحادث عن مصرع شخصين مجهولي الهوية، يبلغان نحو 45 و25 عامًا، وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

إجراءات المرور والتحقيق

جرى فرض طوق أمني حول موقع الحادث لإزالة آثار التصادم وإعادة الحركة المرورية للطريق الصحراوي الغربي، فيما باشرت الجهات المختصة والنيابة العامة التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث إسنا الطريق الصحراوي الغربي حادث الأقصر اليوم تصادم سيارتي نقل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رحلة "لقمة العيش" انتهت في الأقصر.. تفاصيل جديدة لحادث صحراوي إسنا
أخبار المحافظات

رحلة "لقمة العيش" انتهت في الأقصر.. تفاصيل جديدة لحادث صحراوي إسنا

منها الحقن الشرجية واللبوس.. 4 أحكام مهمة عن المفطرات في رمضان يوضحها علي
جنة الصائم

منها الحقن الشرجية واللبوس.. 4 أحكام مهمة عن المفطرات في رمضان يوضحها علي
تأييد حبس "إمبراطور الذهب" عامين لاتهامه بالنصب في 15 مليون جنيه
حوادث وقضايا

تأييد حبس "إمبراطور الذهب" عامين لاتهامه بالنصب في 15 مليون جنيه
ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات على طريق "مصر–الإسماعيلية" الصحراوي
أخبار المحافظات

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات على طريق "مصر–الإسماعيلية" الصحراوي
تحت أنظار لاعب مصري.. لقطة إنسانية في الدوري الإسباني لإفطار اللاعبين المسلمين
رياضة عربية وعالمية

تحت أنظار لاعب مصري.. لقطة إنسانية في الدوري الإسباني لإفطار اللاعبين المسلمين

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الهدف القادم".. ترامب يكشف وجهته المقبلة بعد حسم الصراع مع إيران