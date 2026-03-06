أظهرت الصور التي التقطت من موقع حادث التصادم بين سيارتي نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، حجم التدمير الكبير للسيارتين، حيث تهشمت بالكامل وتحولت إلى خردة.

الإصابات وأسماء المصابين

أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا، أغلبهم من محافظة المنيا، وتنوعت إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة.

وجاءت أسماؤهم كالتالي: أحمد جمعة موسى رمضان (27 عامًا) – اشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد أبوزيد جمعة (40 عامًا) – اشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد حمدي محمد (20 عامًا) – اشتباه كسر بالحوض، ومحمود صقر محمود (20 عامًا) – اشتباه كسر بالعمود الفقري، ومصاب مجهول الهوية (20 عامًا) – اشتباه نزيف بالمخ، ومصاب مجهول الهوية (23 عامًا) – كسر مضاعف بالساقين واشتباه نزيف بالمخ، وأحمد شبيب كمال (41 عامًا) – سحجات وكدمات، وأبانوب بشرى عزيز (37 عامًا – من بني سويف) – جروح بالوجه.

كما أصيب كل من: مصطفى فرج محمود (14 عامًا)، محمد مبروك إبراهيم (27 عامًا)، عمار سعد خليل (24 عامًا)، محمد حمدي صالح (23 عامًا)، محمود فرج محمود (20 عامًا)، وسعيد رشدي سعيد (15 عامًا) بإصابات متنوعة بين كسور وكدمات وارتجاجات.

وفاة شخصين

كما أسفر الحادث عن مصرع شخصين مجهولي الهوية، يبلغان نحو 45 و25 عامًا، وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

إجراءات المرور والتحقيق

جرى فرض طوق أمني حول موقع الحادث لإزالة آثار التصادم وإعادة الحركة المرورية للطريق الصحراوي الغربي، فيما باشرت الجهات المختصة والنيابة العامة التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.