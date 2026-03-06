شهد محور أحمد عرابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص، الجمعة، مما أسفر عن وقوع سقوط 3 وفيات و3 مصابين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى محطة بشتيل الجديدة في اتجاه منطقة المهندسين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ.

أسفر الحادث عن 3 حالات وفاة فيما أصيب 3 آخرين نقلوا إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج، ويعمل رجال المرور على رفع آثار الحادث وتجنيب السيارة نهر الطريق.

