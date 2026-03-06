إعلان

3 وفيات و3 ومصابين في انقلاب ميكروباص أعلى محور أحمد عرابي

كتب : محمد شعبان

02:18 م 06/03/2026

انقلاب ميكروباص أعلى محور أحمد عرابي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد محور أحمد عرابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص، الجمعة، مما أسفر عن وقوع سقوط 3 وفيات و3 مصابين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى محطة بشتيل الجديدة في اتجاه منطقة المهندسين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ.

أسفر الحادث عن 3 حالات وفاة فيما أصيب 3 آخرين نقلوا إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج، ويعمل رجال المرور على رفع آثار الحادث وتجنيب السيارة نهر الطريق.

القبض على عامل متهم بالتحرش بطالبة بالدقهلية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث مروري محور أحمد عرابي المرور محطة بشتيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات على طريق "مصر–الإسماعيلية" الصحراوي
أخبار المحافظات

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات على طريق "مصر–الإسماعيلية" الصحراوي
بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"
دراما و تليفزيون

بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"

غرق شوارع قويسنا.. تفاصيل انفجار خط الصرف الصحي بالمنوفية
أخبار المحافظات

غرق شوارع قويسنا.. تفاصيل انفجار خط الصرف الصحي بالمنوفية
رئيس "نايل سات" ينفي إصدار تقارير عن نسب مشاهدة مسلسلات رمضان
أخبار وتقارير

رئيس "نايل سات" ينفي إصدار تقارير عن نسب مشاهدة مسلسلات رمضان
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض مسيّرات وصاروخ كروز شرقي الرياض والخرج
شئون عربية و دولية

"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض مسيّرات وصاروخ كروز شرقي الرياض والخرج

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الهدف القادم".. ترامب يكشف وجهته المقبلة بعد حسم الصراع مع إيران