مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
19:30

السعودية

مباريات ودية - منتخبات

سويسرا

- -
21:45

ألمانيا

مباريات ودية - منتخبات

هولندا

- -
21:45

النرويج

مباريات ودية - منتخبات

إسبانيا

- -
22:00

صربيا

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
22:15

إكوادور

دوري القسم الثاني-أ

ديروط

1 0
15:30

المنصورة

دوري القسم الثاني-أ

القناة

4 1
15:30

السكة الحديد

الدوري الأفريقي لكرة السلة

نادي تايجرز

103 95
16:00

الأهلي بنغازي

مفاجأة في تشكيل منتخب مصر أمام السعودية استعداداً لمونديال 2026

كتب : نهي خورشيد

06:15 م 27/03/2026 تعديل في 06:35 م
أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة السعودية الودية، المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026.


تشكيل منتخب مصر الرسمي


وشهد تشكيل منتخب مصر مفاجأة بمشاركة إسلام عيسى في خط الوسط، إذ جاء على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أحمد فتوح.

في خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد "زيزو"، إسلام عيسى.

في خط الهجوم: عمر مرموش.

تشكيل منتخب مصر أمام السعودية اليوم


دكة بدلاء منتخب مصر أمام السعودية


فيما ضمت قائمة البدلاء: محمد الشناوي، مهدي سليمان، محمد علاء، طارق علاء، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، خالد صبحي، أحمد نبيل "كوكا"، مهند لاشين، محمود صابر، إبراهيم عادل، هيثم حسن، ناصر منسي، مصطفى محمد.


موعد ودية مصر والسعودية


ومن المقرر أن تنطلق المباراة الودية المرتقبة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة في إطار تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال شهر يونيو المقبل.

محمد صبحي: "إشاعة وفاتي تجربة موت بالنسبة لي وأحضر لمشروع مسرحي جديد"
مسرح و تليفزيون

محمد صبحي: "إشاعة وفاتي تجربة موت بالنسبة لي وأحضر لمشروع مسرحي جديد"
3 أطعمة طبيعية تقوي مناعتك ضد الفيروسات.. احرص على تناولها
نصائح طبية

3 أطعمة طبيعية تقوي مناعتك ضد الفيروسات.. احرص على تناولها
رحلة "الدرس الأخير".. مصرع طالب دهسته سيارة نقل في ميت حلفا بالقليوبية
أخبار المحافظات

رحلة "الدرس الأخير".. مصرع طالب دهسته سيارة نقل في ميت حلفا بالقليوبية
"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز
حكايات الناس

"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز
إعلامي سعودي يكشف حقيقة مفاوضات القادسية مع إمام عاشور وصلاح
رياضة عربية وعالمية

إعلامي سعودي يكشف حقيقة مفاوضات القادسية مع إمام عاشور وصلاح

