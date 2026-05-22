إعلان

سكك حديد مصر: إيقاف بعض الرحلات على خط محرم بك-الحمام أيام العطلات

كتب : محمد نصار

05:00 ص 22/05/2026

سكك حديد مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تطوير قطاري 1915/1914 القاهرة/ المنصورة والعكس، بنفس جدولهما الحالي، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 1/6/2026.

ومن المقرر، وفق بيان الهيئة، تشغيل القطار رقم 1915 القاهرة/المنصورة بتشكيل يضم: (عربة أولى مكيفة إسباني مطور + 3 عربات ثانية مكيفة إسباني مطور + 6 عربات تحيا مصر)، على أن يعود بنفس التشكيل برقم 1914 من المنصورة إلى القاهرة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2/6/2026، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمسافرين.

وفي إطار تنظيم إجراءات التشغيل بما يتناسب مع كثافة الإقبال على بعض الرحلات، فقد تقرر إيقاف تشغيل القطارات أرقام (4224/4225 – 4226/4227) ركاب محرم بك/الحمام والعكس أيام الجمع والعطلات الرسمية، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 22/5/2026، فيما تستمر رحلاتها خلال باقي أيام الأسبوع طبقًا لجداولها المقررة دون تغيير.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سكك حديد مصر السكة الحديد قطارات القاهرة قطارات المنصورة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"قصر العيني" تطلق أول محطة للطاقة الشمسية وتشغيلها تجريبيًا الشهر المقبل
جامعات ومعاهد

"قصر العيني" تطلق أول محطة للطاقة الشمسية وتشغيلها تجريبيًا الشهر المقبل
ماذا يحدث لجسمك عند خفض التكييف بشكل مفاجئ؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند خفض التكييف بشكل مفاجئ؟
هل يجب الامتناع عن قص الشعر والأظافر لمن نوى الأضحية؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار

هل يجب الامتناع عن قص الشعر والأظافر لمن نوى الأضحية؟.. أمين الفتوى يجيب
تركي آل الشيخ يشكر الرئيس السيسي ويُمهد لحدث رياضي ضخم في مصر
اقتصاد

تركي آل الشيخ يشكر الرئيس السيسي ويُمهد لحدث رياضي ضخم في مصر
النيابة تقرر حجب عددًا من حسابات صانعي المحتوى ..تعرف على الأسماء
حوادث وقضايا

النيابة تقرر حجب عددًا من حسابات صانعي المحتوى ..تعرف على الأسماء

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تركي آل الشيخ يشكر الرئيس السيسي ويُمهد لحدث رياضي ضخم في مصر