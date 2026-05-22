أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تطوير قطاري 1915/1914 القاهرة/ المنصورة والعكس، بنفس جدولهما الحالي، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 1/6/2026.

ومن المقرر، وفق بيان الهيئة، تشغيل القطار رقم 1915 القاهرة/المنصورة بتشكيل يضم: (عربة أولى مكيفة إسباني مطور + 3 عربات ثانية مكيفة إسباني مطور + 6 عربات تحيا مصر)، على أن يعود بنفس التشكيل برقم 1914 من المنصورة إلى القاهرة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2/6/2026، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمسافرين.

وفي إطار تنظيم إجراءات التشغيل بما يتناسب مع كثافة الإقبال على بعض الرحلات، فقد تقرر إيقاف تشغيل القطارات أرقام (4224/4225 – 4226/4227) ركاب محرم بك/الحمام والعكس أيام الجمع والعطلات الرسمية، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 22/5/2026، فيما تستمر رحلاتها خلال باقي أيام الأسبوع طبقًا لجداولها المقررة دون تغيير.