أوضح الدكتور عاصم أنور أبو عرب، أستاذ السموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث، مواصفات اللحم الطازج التي يجب مراعاتها عند شراء اللحوم.

وأشار "أبو عرب"، إلى ضرورة الانتباه إلى عدد من العلامات الأساسية، وهي:

1- اللون:

- اللحوم الطازجة الصالحة للاستهلاك الآدمي يكون لونها أحمر ورديًا، بينما يكون لون الدهن أبيض ناصعًا كما في الجاموس والضأن، ومائلًا إلى الاصفرار في اللحم البقري. أما اللحوم الفاسدة فيكون لونها أحمر داكنًا نتيجة تكسير الحديد الموجود باللحم بفعل أنواع مختلفة من البكتيريا. وعند ملاحظة أي تغير في لون اللحوم عن اللون الطبيعي، يجب التخلص منها فورًا.

2- الملمس:

- اللحوم الطازجة تكون متماسكة وملمسها أملس وطبيعي، ولا يسهل قطعها بأظافر اليد، كما لا يحتوي سطحها على مواد مخاطية أو هلامية أو أي آثار للنداوة الزائدة. وعلى العكس، تكون اللحوم الفاسدة غير متماسكة، وعند الضغط عليها بالإصبع تترك علامة واضحة، بالإضافة إلى ملمسها اللزج وظهور كميات من السوائل المختلطة بالدم نتيجة تكاثر البكتيريا عليها.

3- الرائحة:

- تُعد رائحة اللحم من العلامات المهمة التي تدل على جودته، فاللحوم الطازجة تكون رائحتها مقبولة وغالبًا غير نفاذة، بينما تتميز اللحوم الفاسدة برائحة كريهة وغير محببة بسبب تكاثر البكتيريا المسببة للفساد وتكوّن بعض الغازات التي تُعد مصدر هذه الروائح. وعند ملاحظة أي تغير في رائحة اللحم، يجب التخلص منه فورًا وعدم تناوله.

وأضاف "أبو عرب"، أنه بصفة عامة يجب الابتعاد عن شراء اللحوم المعروضة والمكشوفة خارج محال الجزارة، لأنها تكون معرضة للأتربة وعوادم السيارات الضارة وما تحتويه من الرصاص والمركبات الهيدروكربونية وغيرها من الملوثات التي قد تسبب مشكلات صحية خطيرة للمستهلك.

كما شدد على ضرورة تجنب شراء اللحوم التي يلجأ بعض الجزارين، خاصة في المناطق الشعبية، إلى رشها بالمبيدات للقضاء على الذباب المتجمع عليها، نظرًا لأن المبيدات تُعد من المركبات الكيميائية الخطيرة.

ونصح أيضًا بعدم شراء اللحوم التي لا تحمل أختامًا واضحة، لأنها قد تكون مذبوحة خارج المجازر الرسمية، ومن المحتمل أن تكون مصابة بأمراض معدية.

كذلك يجب تجنب شراء اللحوم ذات الرائحة غير المقبولة أو التي يظهر عليها تغير في الشكل أو اللون، لأن ذلك يدل على بدء فسادها وقد تشكل خطرًا على الصحة.

طرق غش اللحوم

أشار أستاذ السموم، إلى أن الغش في اللحوم من المشكلات الخطيرة التي تؤثر على صحة المستهلك وسلامة الغذاء، موضحًا أن هناك العديد من الأساليب المستخدمة لتغيير جودة أو نوعية اللحوم، سواء بإضافة مواد غير طبيعية أو تغيير البيانات المتعلقة بنوع اللحم، وذلك لتحقيق مكاسب مالية على حساب المستهلكين.

وأوضح أن من أبرز صور الغش ما يحدث في اللحوم المفرومة، حيث تُضاف أحيانًا لحوم أخرى غير مصرح بها، مثل لحوم الحمير، أو لحوم مجمدة منتهية الصلاحية، أو الغضاريف والأربطة.

كما قد تُستخدم لحوم رديئة أو متحللة بعد فرمها وإضافة التوابل والمنكهات إليها لإخفاء مظاهر الفساد وتضليل المستهلك.

ونوّه إلى أنه قد تُضاف مواد حافظة غير مطابقة للمواصفات والتشريعات المعتمدة بهدف زيادة مدة الصلاحية، أو بعض المواد الكيميائية التي تمنح اللحم لونًا أفضل وتحسن مظهره الخارجي.

ونصح بعدم شراء اللحوم المفرومة مسبقًا، والأفضل شراء قطع اللحم وفرمها أمام المستهلك مباشرة لضمان خلوها من أي إضافات أو مكونات مجهولة.

اللحوم الطازجة

لفت إلى أن بعض الجزارين قد يلجؤون إلى بيع أنواع أخرى من اللحوم على أنها لحوم بقري أو جاموسي، وهو ما قد يصعب على المستهلك اكتشافه بسهولة عند الشراء. ومع ذلك، توجد بعض الوسائل المنزلية البسيطة التي تساعد في الكشف عن جودة اللحوم.

ومن بين هذه الوسائل تسخين سكين حتى الاحمرار ثم غرسها داخل قطعة اللحم، حيث تنتج رائحة من موضع الحرق تساعد في التعرف على نوعية اللحم وجودته. فإذا كانت اللحوم من لحوم الحمير، تنبعث منها رائحة زنخة ونفاذة يصعب تحملها.

وهناك طريقة أخرى تتمثل في سلق قطعة من اللحم في الماء، حيث تظهر بقع زيتية صفراء على هيئة فقاعات، ويكون ملمس اللحم المسلوق خشنًا ورديئًا في حال كان غير صالح أو مغشوشًا.