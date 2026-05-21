شاركت الفنانة كارولين عزمي أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام بإطلالة صيفية ناعمة خطفت الأنظار، جمعت بين البساطة والأناقة.

كيف نسقت كارولين عزمي اللوك الصيفي؟

اعتمدت كارولين على "توب أبيض مزين بنقشات البولكا دوت السوداء مع بنطلون أبيض واسع بستايل مريح وعصري، وهو من الإطلالات التي تصدرت موضة صيف 2025 وفق تقارير مجلات الموضة العالمية، خاصة مع عودة الألوان الهادئة والتصميمات المينيمال.

ماذا كشف اختيار البولكا دوت عن شخصيتها في الموضة؟

نقشة الـPolka Dots تعد من أبرز الصيحات الكلاسيكية التي تعكس الأنوثة والرقة، وتستخدمها أيقونات الموضة العالمية لمنح الإطلالة طابعًا مرحًا وراقياً في الوقت نفسه، وهو ما ظهر بوضوح في اختيار كارولين للوك بسيط بعيد عن المبالغة.

كيف جاء ستايل الشعر؟

تركت كارولين خصلات شعرها الأسود الطويل منسدلة بشكل طبيعي مع غرة جانبية ناعمة، واعتمدت إيشارب دانتيل أبيض غطى جزءًا من الرأس، وهي لمسة مستوحاة من صيحات الـFrench Riviera التي عادت بقوة هذا الموسم في عروض الأزياء العالمية.

ما دور الإكسسوارات في إبراز الإطلالة؟

نسقت الفنانة نظارة شمسية صغيرة بإطار داكن منحتها طابعًا عصريًا أنيقًا، مع أقراط ذهبية ناعمة وسوار معدني عريض، لتظهر بإكسسوارات قليلة لكنها مؤثرة، وهو الاتجاه الذي تتبعه دور الأزياء العالمية حاليًا تحت شعار البساطة الفاخرة.

كيف بدا المكياج؟

اعتمدت مكياجًا هادئًا بألوان نيود ناعمة، مع تحديد خفيف للعين وبشرة مضيئة وأحمر شفاه وردي لامع، ما منحها مظهرًا طبيعيًا يناسب أجواء البحر والصيف ويبرز ملامحها الأنثوية الرقيقة.

ما دلالات اللوك في عالم الموضة؟

يعكس اللوك اتجاه Quiet Luxury أو الفخامة الهادئة، وهو من أكثر الأساليب انتشارًا عالميًا مؤخرًا، حيث يعتمد على القطع البسيطة والألوان الهادئة والإكسسوارات الناعمة بدلًا من التفاصيل الصاخبة، ليمنح الإطلالة أناقة راقية بدون تكلف.



اقرأ أيضا:

فستان جريء ومكياج ناعم.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالتها

"فستان جريء وشفاف".. مصممة أزياء تعلق على إطلالة هيفاء وهبي