نشرت الجريدة الرسمية خلال الساعات الماضية ثلاثة قرارات صادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تضمنت مشروعات خدمية وتنموية في عدد من المحافظات.

القرار رقم 1276 لسنة 2026

نص القرار على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2125 مترًا مربعًا بناحية ترعة الحرافشة الملغاة، بمواجهة الأبعدية نمرة (12) زمام قرية عنيبس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج، وذلك وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، وبالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لإقامة مدرسة ثانوي عام.

القرار رقم 1026 لسنة 2026

اعتبر القرار مشروع استكمال إنشاء شبكة المصارف الرئيسية لمشروع استصلاح 16 ألف فدان بمنطقة قوتة الجديدة بمحافظة الفيوم من أعمال المنفعة العامة.

القرار رقم 1025 لسنة 2026

نص القرار على اعتبار مشروع إنشاء طريق جنوب محور / محمد عزت عادل بطول 5 كيلومترات، وبعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه، من أعمال المنفعة العامة، وذلك بهدف الربط بين التجمع العمراني الثاني ومنطقة شمال محمية وادي دجلة بمحافظة القاهرة.