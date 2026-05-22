104 مصابين في تسرب غاز كلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

أصيب 104 مواطنين بحالات اختناق في تسرب غاز كلور بمحيط محطة مياه البهتيني في محافظة الإسماعيلية، ما استدعى حالة من الاستنفار الطبي والأمني العاجل في المنطقة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط جهود مكثفة من الفرق الطبية للتعامل مع حالات الاختناق.

ومن جانبها، فرضت الأجهزة الأمنية والتنفيذية طوقًا حول المحطة للسيطرة على مصدر التسرب، ومنع وصول المواطنين إلى المناطق المتأثرة حرصًا على سلامتهم. وتجرى حاليًا عمليات فحص فنية دقيقة للمحطة للوقوف على أسباب الحادث، وضمان اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الموقف ومنع تكراره.