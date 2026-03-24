بممر شرفي.. منتخب مصر يستقبل الوجوه الجديدة في المعسكر استعداد لمواجهة

واصل منتخب مصر استعداداته الجادة لمواجهتيه الوديتين أمام منتخب السعودية ومنتخب إسبانيا، حيث خاض الفريق ثاني تدريباته تحت قيادة المدير الفني حسام حسن في مركز المنتخبات الوطنية.

تواجد هاني أبو ريدة في مران منتخب مصر

وشهد المران حضور هاني أبو ريدة، في إشارة إلى دعم الاتحاد للجهاز الفني واللاعبين خلال فترة الإعداد المهمة قبل كأس العالم 2026.

وعرفت الحصة التدريبية انضمام عدد أكبر من اللاعبين، ما منح الجهاز الفني خيارات أوسع، خاصة مع تواجد عناصر بارزة مثل محمد عبد المنعم وإمام عاشور ومحمود حسن تريزيجيه، إلى جانب الوجوه الجديدة مثل هيثم حسن.

مران منتخب مصر

وبدأت التدريبات بفقرة بدنية لرفع معدلات اللياقة، قبل الانتقال إلى تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية، في إطار تجهيز اللاعبين تكتيكيًا للمباراتين المرتقبتين.

وفي الوقت ذاته، اكتفى لاعبو الزمالك وزد الذين خاضوا مباريات مؤخرا، بأداء تدريبات استشفائية خفيفة داخل الجيم، لتفادي الإرهاق.

موعد مباريات منتخب مصر الودية

ويستعد المنتخب لمواجهة السعودية يوم 27 مارس في جدة، قبل السفر إلى برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام إسبانيا يوم 31 من الشهر نفسه، في اختبار مهم ضمن برنامج الإعداد.