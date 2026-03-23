كلف الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، أحمد حلمي الشريف عضو مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة بعثة منتخب مصر خلال معسكره في السعودية، والذي يتخلله مواجهتان وديتان أمام منتخبي السعودية وإسبانيا.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام منتخب السعودية يوم 27 مارس، قبل أن يواجه منتخب إسبانيا يوم 31 من الشهر ذاته.

تحضيرات منتخب مصر في المعسكر

بدأ منتخب مصر تحضيراته في مركز المنتخبات الوطنية بمشاركة اللاعبين المحليين، خاصة عناصر الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، حيث خضع اللاعبون لتدريبات استشفائية عقب مشاركاتهم الأخيرة مع أنديتهم.

ومن المنتظر اكتمال الصفوف بوصول اللاعبين المحترفين خلال الساعات المقبلة، على أن ينضم لاعبو الزمالك لاحقًا بعد انتهاء ارتباطهم بمباراة أوتوهو في الكونفدرالية.

غيابات منتخب مصر وظهور عناصر جديدة

يفتقد منتخب مصر خدمات قائده محمد صلاح بسبب الإصابة التي تعرض لها مع ليفربول خلال مواجهة جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة ظهور أسماء جديدة مثل محمد علاء وطارق علاء، إلى جانب الظهور الأول لـ هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو بعد فترة من محاولات استقطابه.

كما تضمنت القائمة عودة محمد عبد المنعم بعد تعافيه من الإصابة، وعودة ناصر منسي وإسلام عيسى إلى صفوف المنتخب.

تغييرات قائمة منتخب مصر

شهدت القائمة غياب عدد من العناصر التي تواجدت في قائمة أمم إفريقيا الأخيرة، وذلك في إطار اختيارات فنية جديدة للجهاز الفني.

قائمة منتخب مصر للوديتين

حراسة المرمى:

محمد الشناوي (الأهلي) - مصطفى شوبير (الأهلي) - مهدي سليمان (الزمالك) - محمد علاء (الجونة)

خط الدفاع:

محمد هاني (الأهلي) - طارق علاء (زد) - رامي ربيعة (العين الإماراتي) - محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - خالد صبحي (المصري) - أحمد فتوح (الزمالك) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)

خط الوسط:

حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - مهند لاشين (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) - إبراهيم عادل (ميتييلاند الدنماركي) - هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) - إسلام عيسى (سيراميكا كليوباترا)

خط الهجوم:

مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - ناصر منسي (الزمالك)

اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف الاسم الأقرب لتولي منصب التعاقدات بالأهلي

أنشيلوتي يحسم موقفه من ضم نيمار في كأس العالم 2026