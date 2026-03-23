أعلنت محافظة الوادي الجديد جاهزيتها التامة لاستقبال الطلاب في 515 مدرسة، فور انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك

أكدت السيدة حنان مجدي، محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الإثنين، اكتمال الاستعدادات في جميع مدارس المحافظة لاستئناف الدراسة غداً الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك. وتشمل هذه الجاهزية 515 مدرسة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس التابعة للمحافظة.

متابعة ميدانية مستمرة لضمان انتظام التعليم

شدّدت المحافظة على مواصلة المتابعة الميدانية داخل المدارس فور انطلاق الدراسة، من خلال رصد مستوى الانضباط وتسجيل معدلات الحضور والغياب لدى الطلاب، والوقوف على أي معوقات قد تعترض سير العملية التعليمية، والتعامل الفوري معها بما يكفل بيئة تعليمية مستقرة ومنضبطة في كافة مدارس الوادي الجديد.

امتحانات مارس على الأبواب

وفي سياق متصل كشف الدكتور إبراهيم قناوي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، عن الجاهزية التامة لانطلاق امتحانات شهر مارس 2026، المقرر إجراؤها يوم الأحد 29 مارس، وفق الخطة الوزارية المعتمدة، مؤكداً توافر جميع الإمكانيات اللازمة لضمان سير الامتحانات في أجواء منظمة وهادئة.