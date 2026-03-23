أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية بالبناء في عدد من محافظات الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى متابعة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة لأعمال تنفيذ الإزالات المكثفة والفورية في حوالي 21 محافظة .

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريرا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، بشأن الحالة العامة بالمحافظات وخطط العمل الميداني للقطاعات الخدمية خلال أيام العيد.

وتضمن التقرير رصد عدد من مخالفات البناء والتعديات، حيث تم التعامل الفوري مع أعمال بناء مخالف بالدور العاشر (سقف وأعمدة) على مساحة نحو 150 مترًا بنطاق حي المنتزه ثاني بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب فك شدة خشبية والتحفظ على المعدات المستخدمة في إقامة سور بدون ترخيص وردم حفرة ناتجة عن تعدي على حرم الطريق بنطاق حي العامرية أول.

كما أشار التقرير إلى تنفيذ إزالة لسور مبني بالطوب الأبيض على أرض زراعية بمساحة تقارب 200 متر بقرية 45 الشرقوة التابعة للوحدة المحلية بتفتيش أبو سكين بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، حيث تم تنفيذ الإزالة بالكامل وتسليم الأرض خالية من أي تعديات لجهة الولاية.

وأكد التقرير أن أعمال الإزالة تمت بإشراف ميداني مباشر من القيادات التنفيذية بأحياء المنتزه ثاني والعامرية أول بالإسكندرية، وكذا قيادات مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنظمة، بما أسهم في تنفيذ القرارات بصورة منضبطة وفعالة.

كما أوضح التقرير أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ولجنة متابعة التعديات والازالات وتقنين اراضي الدولة ، بالتنسيق مع غرف العمليات ومراكز إدارة الأزمات بالمحافظات وفرق الرصد الميداني، قام بمتابعة أعمال الإزالة خلال أيام العيد في 21 محافظة، شملت: الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، قنا، أسوان، والأقصر، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس .

وفى السياق ذاته أوضح التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه في إطار تنفيذ مستهدفات الموجة (28) لإزالة التعديات، تم إزالة 63 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة، مع استرداد نحو 15 ألف متر مربع مباني، و6 أفدنة أراضي و إزالة 354 متغيرًا مكانيًا غير قانوني بمساحة إجمالية تقدر بنحو 55.5 ألف متر مربع ، إزالة 88 حالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت نحو 2.7 فدان.

وفيما يتعلق بالإزالات الفورية، أشار التقرير إلى تنفيذ إزالة 24 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة (تشوينات). و إزالة 106 حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية (تشوينات)، وذلك في إطار التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على استمرار جهود المحافظات في التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات، مع تكثيف المرور الميداني خلال فترات الإجازات، وسرعة الإزالة في المهد لأي مخالفات، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

و أكدت "عوض" أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يتابع الموقف على مدار الساعة، من خلال الربط اللحظي مع غرف العمليات ومراكز إدارة الأزمات بالمحافظات وفرق الرصد الميداني، بما يتيح سرعة رصد أي مخالفات أو طوارئ والتعامل الفوري معها.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بفرض سيادة القانون، والحفاظ على حقوق الدولة، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظات.

