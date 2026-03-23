زين الدين زيدان يقترب من تولي تدريب منتخب فرنسا خلال المرحلة المقبلة بعد اتفاق مبدئي مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

زين الدين زيدان مدرب منتخب فرنسا المرتقب

أفادت شبكة "ESPN" أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم توصل إلى اتفاق مبدئي مع زين الدين زيدان لقيادة منتخب فرنسا في الفترة القادمة.

ومن المنتظر أن يخلف زيدان المدرب الحالي ديديه ديشامب عقب نهاية مشوار المنتخب في كأس العالم 2026، على أن يتم الإعلان الرسمي بعد انتهاء البطولة.

رحيل ديديه ديشامب عن منتخب فرنسا

كان ديديه ديشامب قد حدد بالفعل موعد رحيله عن تدريب منتخب فرنسا، مؤكدًا أنه سيغادر منصبه عقب نهاية مونديال 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

إشارات من الاتحاد الفرنسي

في سياق متصل، ألمح فيليب ديالو إلى معرفته بهوية المدرب الجديد، دون الكشف عن اسمه صراحة، وذلك خلال تصريحاته لصحيفة "لو فيجارو".

إنجازات ديشامب مع منتخب فرنسا

خلال مسيرته التي بدأت في عام 2012، حقق ديشامب العديد من النجاحات مع منتخب فرنسا، أبرزها التتويج بكأس العالم 2018، والوصول إلى نهائي نسخة 2022، بالإضافة إلى الفوز ببطولة دوري الأمم الأوروبية عام 2021.

سجل زيدان التدريبي

في المقابل، يمتلك زين الدين زيدان سجلًا تدريبيًا مميزًا، خاصة مع ريال مدريد، حيث قاد الفريق لتحقيق عدة بطولات، من بينها دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، ما يجعله من أبرز المرشحين لقيادة المنتخب الفرنسي في المرحلة المقبلة.