أجرى رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، جولة مفاجئة على الوحدة المحلية لقرى درب الأربعين المرحلة الأولى، لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات المقدمة للأهالي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بشأن رفع كفاءة الأداء داخل الوحدات القروية ومتابعة المرافق العامة ومنافذ السلع الأساسية.

متابعة ميدانية للخدمات

وشملت الجولة، التي قادها رئيس المركز علي نجاح، المرور على الوحدة المحلية للوقوف على مدى انضباط العاملين وانتظام سير العمل، إلى جانب متابعة توافر السلع التموينية والخضر والفاكهة، حيث وجه بسرعة توفير الاحتياجات الأساسية لخدمة أهالي القرية، بما يضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات اليومية.

تفقد محطة المياه والوحدة الصحية

كما تفقد رئيس المركز محطة مياه الشرب بالقرية، ووجه بنقل الصوب الزراعية الموجودة بجوار مقر الوحدة المحلية إلى محطة التنقية، تمهيدًا لاستغلالها في الزراعة بمياه الغسيل، بما يدعم الاستفادة من الموارد المتاحة. وامتدت الجولة إلى الوحدة الصحية، للاطمئنان على انتظام العمل وتوافر الأمصال بمختلف أنواعها، في إطار المتابعة المباشرة للخدمات الحيوية التي تمس حياة المواطنين.

مطالب الأهالي على طاولة المسؤول

واستمع رئيس المركز خلال الجولة إلى عدد من مطالب المواطنين، كان من أبرزها توفير سيارة إسعاف بالقرية، وفتح الطريق بين القرية الأولى والثانية لتسهيل التنقل، وتسليم أراضي تقسيم الشباب بالقرعة العلنية، إلى جانب إنارة الشوارع العامة واستكمال أعمال المسجد.