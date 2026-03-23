مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري الممتاز - سيدات

وادي دجلة

6 0
14:30

مودرن سبورت

جميع المباريات

إعلان

ريال مدريد يطعن في قرار طرد فالفيردي بعد ديربي أتلتيكو

كتب : محمد عبد السلام

05:31 م 23/03/2026
    احتفال فالفيردي بعد الفوز على أتلتيكو مدريد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد يتحرك رسميًا للاعتراض على قرار طرد لاعبه فيدي فالفيردي خلال مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد.

وكان فالفيردي قد غادر الملعب في الدقيقة 76 بعد تدخل قوي على أليكس باينا، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه.

موقف ريال مدريد من قرار طرد فالفيردي

ترى إدارة النادي الملكي أن القرار لم يكن منصفا، وتعمل على رفع الإيقاف عن اللاعب، مشيرة إلى احتمال تأثر الحكم بخلفية سابقة بين فالفيردي وباينا تعود إلى عام 2023.

لجنة الحكام تدعم قرار طرد فالفيردي

في المقابل، كشف برنامج "إل شيرينجيتو" أن لجنة الحكام في إسبانيا تدعم قرار الطرد، وتعتبره صحيحا من الناحية التحكيمية.

كما أشار التقرير إلى أن الحالة ستناقش خلال اجتماع مرتقب يوم الثلاثاء، مع توقعات بحصول الحكم مونويرا مونتيرو على إشادة بأدائه.

نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري

يذكر أن ريال مدريد نجح في حسم المباراة بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني، والتي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 69 نقطة، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 57 نقطة.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من عمر مرموش بعد التتويج بلقبه الأول مع مانشستر سيتي

مبلغ كبير.. كم حصد الزمالك ماليًا عقب تأهله لنصف نهائي الكونفدرالية؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو صادم| مشاجرة بمبيد حشري في شرم الشيخ.. والداخلية تكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان..
أخبار المحافظات

مصر تبدأ برنامج حفر 4 آبار غاز جديدة بشراكة عالمية
اقتصاد

تفاصيل اجتماع رئيس مجلس النواب ورؤساء "الهيئات البرلمانية واللجان" الأربعاء
أخبار مصر

"بوظت حفلة صحابي".. دنيا سامي تفاجئ جمهور "بلاك تيما" باللهجة اللبنانية
زووم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تبدأ برنامج حفر 4 آبار غاز جديدة بشراكة عالمية
ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات مثمرة مع إيران لوقف شامل للحرب
صواريخ إيران تهز "حصن ديمونة".. لماذا فشلت مظلة إسرائيل الدفاعية؟
مواعيد عمل المترو والقطار الخفيف بعد انتهاء إجازة العيد
شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان.. والأبناء تأثروا بها نفسيًا
تحرك حاسم.. إزالة تعديات بـ 21 محافظة وتنفيذ قرارات فورية