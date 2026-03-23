"اللقب الأول لمرموش".. مان سيتي بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز

ريال مدريد يحقق الفوز على أتلتيكو بثلاثية في الدوري الإسباني

مدرب برشلونة يحصل على جائزة أفضل مدرب في شهر مارس

أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد يتحرك رسميًا للاعتراض على قرار طرد لاعبه فيدي فالفيردي خلال مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد.

وكان فالفيردي قد غادر الملعب في الدقيقة 76 بعد تدخل قوي على أليكس باينا، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه.

موقف ريال مدريد من قرار طرد فالفيردي

ترى إدارة النادي الملكي أن القرار لم يكن منصفا، وتعمل على رفع الإيقاف عن اللاعب، مشيرة إلى احتمال تأثر الحكم بخلفية سابقة بين فالفيردي وباينا تعود إلى عام 2023.

لجنة الحكام تدعم قرار طرد فالفيردي

في المقابل، كشف برنامج "إل شيرينجيتو" أن لجنة الحكام في إسبانيا تدعم قرار الطرد، وتعتبره صحيحا من الناحية التحكيمية.

كما أشار التقرير إلى أن الحالة ستناقش خلال اجتماع مرتقب يوم الثلاثاء، مع توقعات بحصول الحكم مونويرا مونتيرو على إشادة بأدائه.

نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري

يذكر أن ريال مدريد نجح في حسم المباراة بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني، والتي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 69 نقطة، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 57 نقطة.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من عمر مرموش بعد التتويج بلقبه الأول مع مانشستر سيتي

مبلغ كبير.. كم حصد الزمالك ماليًا عقب تأهله لنصف نهائي الكونفدرالية؟



