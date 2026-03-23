ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات "مثمرة" مع إيران لوقف شامل للحرب

كتب : أحمد جمعة

01:20 م 23/03/2026 تعديل في 01:43 م

ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إجراء محادثات "جيدة ومثمرة" مع الجانب الإيراني؛ للوصول إلى "حل كامل وشامل" للحرب الراهنة.

وقال ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الإثنين: "يسرّني أن أُعلن أن الولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية إيران، قد أجرتا خلال اليومين الماضيين محادثات جيدة ومثمرة للغاية بشأن التوصل إلى حل كامل ونهائي لأعمالنا العدائية في الشرق الأوسط".

وأشار ترامب إلى توجيهه وزارة الحرب لتأجيل الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة 5 أيام.

جاءت خطوة ​ترامب عقب تهديد إيران بمهاجمة محطات الكهرباء الإسرائيلية وتلك التي ​تزود القواعد الأمريكية ​في منطقة الخليج إذا استهدفت الولايات ‌المتحدة ⁠شبكتها للكهرباء.

وكان ترامب هدد يوم السبت بتدمير محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تعد طهران فتح مضيق هرمز بالكامل في غضون 48 ساعة.

وأضاف ترامب: "استناداً إلى طبيعة ونبرة هذه المحادثات المعمّقة والمفصلة والبنّاءة، والتي ستستمر طوال الأسبوع، فقد وجّهتُ وزارة الحرب بتأجيل أي وجميع الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، وذلك رهناً بنجاح الاجتماعات والمناقشات الجارية".

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الاثنين

لماذا قد يتحول انتصار ترامب في إيران إلى كارثة على أمريكا والعالم؟
شئون عربية و دولية

لماذا قد يتحول انتصار ترامب في إيران إلى كارثة على أمريكا والعالم؟
لا تتجاهلها.. تحذير من أعراض السرطان الخطيرة
نصائح طبية

لا تتجاهلها.. تحذير من أعراض السرطان الخطيرة

2289 فرصة عمل للشباب.. "العمل" تفتح أبواب التوظيف بـ 9 محافظات
أخبار مصر

2289 فرصة عمل للشباب.. "العمل" تفتح أبواب التوظيف بـ 9 محافظات
ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات "مثمرة" مع إيران لوقف شامل للحرب
شئون عربية و دولية

ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات "مثمرة" مع إيران لوقف شامل للحرب

ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات مثمرة مع إيران لوقف شامل للحرب
صواريخ إيران تهز "حصن ديمونة".. لماذا فشلت مظلة إسرائيل الدفاعية؟
مواعيد عمل المترو والقطار الخفيف بعد انتهاء إجازة العيد
شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان.. والأبناء تأثروا بها نفسيًا
تحرك حاسم.. إزالة تعديات بـ 21 محافظة وتنفيذ قرارات فورية