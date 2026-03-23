أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إجراء محادثات "جيدة ومثمرة" مع الجانب الإيراني؛ للوصول إلى "حل كامل وشامل" للحرب الراهنة.

وقال ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الإثنين: "يسرّني أن أُعلن أن الولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية إيران، قد أجرتا خلال اليومين الماضيين محادثات جيدة ومثمرة للغاية بشأن التوصل إلى حل كامل ونهائي لأعمالنا العدائية في الشرق الأوسط".

وأشار ترامب إلى توجيهه وزارة الحرب لتأجيل الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة 5 أيام.

جاءت خطوة ​ترامب عقب تهديد إيران بمهاجمة محطات الكهرباء الإسرائيلية وتلك التي ​تزود القواعد الأمريكية ​في منطقة الخليج إذا استهدفت الولايات ‌المتحدة ⁠شبكتها للكهرباء.

وكان ترامب هدد يوم السبت بتدمير محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تعد طهران فتح مضيق هرمز بالكامل في غضون 48 ساعة.

وأضاف ترامب: "استناداً إلى طبيعة ونبرة هذه المحادثات المعمّقة والمفصلة والبنّاءة، والتي ستستمر طوال الأسبوع، فقد وجّهتُ وزارة الحرب بتأجيل أي وجميع الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، وذلك رهناً بنجاح الاجتماعات والمناقشات الجارية".