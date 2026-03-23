حرصت الفنانة دنيا سامي على نشر مجموعة فيديوهات عبر صفحاتها على مواقع التواصل، بعد مشاركتها بالغناء باللهجة اللبنانية في حفل فريق "بلاك تيما"، مساء أمس الأحد.

وشهد الحفل الذي أقيم في ساقية الصاوي، وأحياه أعضاء فريق بلاك تيما الثلاثي: أمير صلاح الدين، ومحمد عبده، وأحمد بحر؛ صعود الفنانة دنيا سامي إلى المسرح للمشاركة بالغناء.

دنيا سامي تغني باللهجة اللبنانية

ونشرت دنيا سامي، عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، مقاطع فيديو ظهرت بها وهي تغني باللهجة اللبنانية، وعلقت: "وأنا ببوظ حفلة صحابي".

وقامت دنيا سامي بتقديم واحدة من أشهر أغاني المطربة اللبنانية كارول سماحة، وهي بعنوان "اطلع فيا هيك"، متأثرة بدورها في مسلسل "النص التاني" الذي عرض في موسم رمضان 2026، وقدمت فيه شخصية لبنانية.

دنيا سامي في مسلسل "النص التاني"

يُذكر أن الفنانة دنيا سامي قامت خلال أحداث مسلسل "النص التاني" بالتنكر في شخصية سيدة لبنانية تدعى "مادلين"، وقوبل طابعها الكوميدي بتفاعل كبير من الجمهور.

وعرض مسلسل "النص التاني" عبر قناة ON في النصف الثاني من رمضان 2026، وشاركت دنيا سامي في بطولته مع النجوم: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، سامية الطرابلسي، ميشيل ميلاد، وبسمة. والعمل من تأليف عبد الرحمن جاويش، شريف عبد الفتاح، ووجيه صبري، وإخراج حسام علي.

قبل موعده بأيام.. حفل أنغام في "عبادي الجوهر أرينا" كامل العدد





أحمد سعد من حفله بـ أبوظبي: "بلد الأمن والأمان"



