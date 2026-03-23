مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري الممتاز - سيدات

وادي دجلة

6 0
14:30

مودرن سبورت

جميع المباريات

مدرب الأهلي والزمالك السابق يقترب من قيادة الوداد المغربي

كتب : محمد عبد السلام

07:45 م 23/03/2026 تعديل في 08:03 م

الوداد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

باتريس كارتيرون يقترب من قيادة الوداد الرياضي بعد إقالة محمد أمين بنهاشم إثر خروج الفريق من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

باتريس كارتيرون مرشح لقيادة الوداد

بات الفرنسي باتريس كارتيرون قريبا من تدريب الوداد الرياضي، بعد قرار إدارة النادي إقالة محمد أمين بنهاشم عقب وداع الفريق منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي على يد أولمبيك آسفي.

أهداف كارتيرون مع الوداد

أوضحت صحيفة "المنتخب" المغربية أن كارتيرون سيقود الفريق بهدف واضح يتمثل في قيادة الوداد للتتويج بالبطولة، وضمان العودة إلى دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.

سجل باتريس كارتيرون التدريبي

وأنهى المدرب الفرنسي مؤخرا تجربته مع أم صلال القطري في يناير الماضي بعد موسم واحد، ويملك سجلا تدريبيا حافلا شمل أندية بارزة مثل الرجاء الرياضي، والزمالك، والأهلي، والنصر، وتي بي مازيمبي، كما بدأت مسيرته التدريبية مع منتخب مالي عام 2012.

الوداد المغربي الكونفدرالية باتريس كارتيرون

أحدث الموضوعات

ليس المرشد الأعلى.. ترامب: نتحدث مع مسؤول إيراني محترم
شئون عربية و دولية

ليس المرشد الأعلى.. ترامب: نتحدث مع مسؤول إيراني محترم
المشدد 6 سنوات لرئيس النادي الإسماعيلي السابق "نصر أبو الحسن"
أخبار المحافظات

المشدد 6 سنوات لرئيس النادي الإسماعيلي السابق "نصر أبو الحسن"
الشروط والأوراق المطلوبة.. خطوات استخراج رخصة قيادة 2026 لأول مرة
حوادث وقضايا

الشروط والأوراق المطلوبة.. خطوات استخراج رخصة قيادة 2026 لأول مرة
بين فاتورة الـ 20 مليار دولار وحرب الطاقة.. كيف تنقذ مصر أمنها الطاقي؟
اقتصاد

بين فاتورة الـ 20 مليار دولار وحرب الطاقة.. كيف تنقذ مصر أمنها الطاقي؟
بعد إساءة استخدام زيها الرسمي بأحد الأفلام.. بيان عاجل من مصر للطيران
أخبار مصر

بعد إساءة استخدام زيها الرسمي بأحد الأفلام.. بيان عاجل من مصر للطيران

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

