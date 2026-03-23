باتريس كارتيرون مرشح لقيادة الوداد

بات الفرنسي باتريس كارتيرون قريبا من تدريب الوداد الرياضي، بعد قرار إدارة النادي إقالة محمد أمين بنهاشم عقب وداع الفريق منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي على يد أولمبيك آسفي.

أهداف كارتيرون مع الوداد

أوضحت صحيفة "المنتخب" المغربية أن كارتيرون سيقود الفريق بهدف واضح يتمثل في قيادة الوداد للتتويج بالبطولة، وضمان العودة إلى دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.

سجل باتريس كارتيرون التدريبي

وأنهى المدرب الفرنسي مؤخرا تجربته مع أم صلال القطري في يناير الماضي بعد موسم واحد، ويملك سجلا تدريبيا حافلا شمل أندية بارزة مثل الرجاء الرياضي، والزمالك، والأهلي، والنصر، وتي بي مازيمبي، كما بدأت مسيرته التدريبية مع منتخب مالي عام 2012.