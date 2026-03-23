إخلاء منزل آيل للسقوط في طوخ بعد تصدعات خطيرة تهدد المارة (صور)

كتب : أسامة علاء الدين

07:46 م 23/03/2026
    إخلاء منزل آيل للسقوط في طوخ بعد تصدعات خطيرة تهدد المارة (1)
    إخلاء منزل آيل للسقوط في طوخ بعد تصدعات خطيرة تهدد المارة (2)
    إخلاء منزل آيل للسقوط في طوخ بعد تصدعات خطيرة تهدد المارة (4)

أخلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية منزلًا مكونًا من طابقين بمنطقة العرجان بمدينة طوخ، بعد ظهور تصدعات وشروخ كبيرة به، ما شكّل خطرًا داهمًا على حياة المارة.

تحرك فوري من الأجهزة التنفيذية

وكان المهندس وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة طوخ، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوجود تشققات خطيرة بالعقار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية برئاسته إلى موقع المنزل لمعاينته واتخاذ الإجراءات العاجلة.

إزالة الأجزاء المتهدمة وتأمين الموقع

وعقب الفحص، تم إزالة الجزء المتهدم من واجهة المنزل باستخدام معدات متخصصة وبمشاركة مقاول هدم، وذلك لتأمين محيط العقار ومنع تعرض المواطنين لأي مخاطر محتملة.

عقار قديم وغير مأهول بالسكان

وأوضحت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أن المنزل مبني من الطوب اللبن ويزيد عمره عن 100 عام، وهو خالٍ من السكان في الوقت الحالي.

استمرار المتابعة لضمان السلامة

وأكد رئيس مركز ومدينة طوخ استمرار المتابعة الميدانية لكافة المباني القديمة والآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا للحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية طوخ منزل آيل للسقوط تصدعات إخلاء عقار وائل جمعة سلامة المواطنين

