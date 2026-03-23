أعلن منتخب السعودية صباح اليوم الإثنين، تعرض أحد لاعبيه في المعسكر للإصابة، مما استوجب استبعاده وخروجه من تحضيرات مواجهة مصر الودية المرتقبة.

موعد مباراة مصر والسعودية الودية

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره السعودي يوم 27 من شهر مارس الجاري، وذلك في مدينة جدة، ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2026.

منتخب السعودية يعلن استبعاد سالم الدوسري

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الإثنين، استبعاد نجم الهلال السعودي سالم الدوسري مع معسكر المنتخب.

وأكد البيان أن الاستبعاد جاء بعد الاطلاع على نتائج الفحوصات الطبية الخاصة باللاعب، والتي أظهرت وجود إصابة في الركبة استدعت عدم جاهزيته للمشاركة في المعسكر والمباريات المقبلة.

مجموعة السعودية في كأس العالم 2026

يقع المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من إسبانيا وأوروجواي، وكاب فيردي.

