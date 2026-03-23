كشفت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" على حصول هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني عن شهر مارس، بعد الأداء المثالي الذي قدمه مع الفريق خلال هذه الفترة.

نتائج برشلونة تحت قيادة هانز فليك

تمكن برشلونة من تحقيق الفوز في جميع مبارياته الثلاث خلال الشهر، حيث افتتح نتائجه بانتصار على أتلتيك بلباو بهدف نظيف.

ثم واصل الفريق نتائجه الإيجابية بفوز كبير على إشبيلية بنتيجة 5-2، قبل أن يختتم مبارياته بالتفوق على رايو فايكانو بهدف دون رد.

صدارة برشلونة في الدوري الإسباني

بهذه النتائج، نجح برشلونة في حصد 9 نقاط كاملة دون أي خسارة خلال الشهر، ليواصل الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

منافسة فليك على الجائزة

تفوق هانز فليك في سباق الفوز بالجائزة على كل من دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، ولويس كاسترو، مدرب ليفانتي.

ترتيب برشلونة وريال مدريد

يحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة.

