الدوري المصري الممتاز - سيدات

وادي دجلة

6 0
14:30

مودرن سبورت

مدرب برشلونة يحصل على جائزة أفضل مدرب في شهر مارس

كتب : محمد عبد السلام

06:06 م 23/03/2026 تعديل في 06:10 م
    هانز فليك
كشفت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" على حصول هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني عن شهر مارس، بعد الأداء المثالي الذي قدمه مع الفريق خلال هذه الفترة.

نتائج برشلونة تحت قيادة هانز فليك

تمكن برشلونة من تحقيق الفوز في جميع مبارياته الثلاث خلال الشهر، حيث افتتح نتائجه بانتصار على أتلتيك بلباو بهدف نظيف.

ثم واصل الفريق نتائجه الإيجابية بفوز كبير على إشبيلية بنتيجة 5-2، قبل أن يختتم مبارياته بالتفوق على رايو فايكانو بهدف دون رد.

صدارة برشلونة في الدوري الإسباني

بهذه النتائج، نجح برشلونة في حصد 9 نقاط كاملة دون أي خسارة خلال الشهر، ليواصل الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

منافسة فليك على الجائزة

تفوق هانز فليك في سباق الفوز بالجائزة على كل من دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، ولويس كاسترو، مدرب ليفانتي.

ترتيب برشلونة وريال مدريد

يحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة.

بعد إساءة استخدام زيها الرسمي بأحد الأفلام.. بيان عاجل من مصر للطيران
بينهم مصر.. أكسيوس يكشف: 3 دول وسيطة في محادثات أمريكا وإيران
المشدد 6 سنوات لرئيس النادي الإسماعيلي السابق "نصر أبو الحسن"
"بوظت حفلة صحابي".. دنيا سامي تفاجئ جمهور "بلاك تيما" باللهجة اللبنانية
خاص| بعد سحبه من السينمات.. كواليس مفاوضات صناع "سفاح التجمع" مع الرقابة
