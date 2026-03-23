تتباين المواقف الرسمية بشأن مسار المحادثات الأمريكية الإيرانية، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب انطلاقها عقب تهديداته باستهداف قطاع الطاقة، في حين تنفي طهران حدوث أي تواصل رسمي.

انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، إن المحادثات المتجددة مع إيران بدأت بعد وقت قصير من تهديده بقصف البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وأوضح خلال فعالية في ولاية تينيسي: "كنا نخطط غدا لتدمير بعض محطات الطاقة التابعة لهم، لكننا لن نفعل ذلك، بل سنؤجله. نأمل ألا نضطر إلى القيام بذلك، ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة الجميع".

شروط وتفاصيل المحادثات الأمريكية الإيرانية

وكان ترامب حذر إيران سابقا من أنه يعتزم استهداف مواقع الطاقة الرئيسية بحلول يوم الاثنين إذا لم تعد طهران فتح مضيق هرمز.

وأشار إلى أن ذلك دفع إلى استئناف المحادثات بدءا من مساء السبت، على أن تُجرى مناقشات أكثر أهمية يوم الأحد، مضيفا: "أعتقد أنهم جيدون جدا. إنهم يريدون السلام".

فرص نجاح المحادثات الأمريكية الإيرانية

وأكد ترامب أن إدارته تتفاوض مع إيران منذ فترة طويلة، معربا عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا، دون أن يوضح من هم الأطراف المشاركة في المفاوضات.

وقال: "إنهم يريدون السلام. لقد اتفقوا على أنهم لن يمتلكوا سلاحا نوويا، كما تعلمون، وما إلى ذلك، ولكن سنرى".

وأضاف أن هناك فرصة كبيرة جدا للتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، مرجعا ذلك إلى تهديده بتفجير محطات الطاقة الإيرانية، موضحا أنه أمر بتعليق الهجمات لمدة 5 أيام للعمل على التوصل إلى اتفاق، قائلا: "ثم سنرى إلى أين سيقودنا ذلك".

طلب رسمي ضمن المحادثات الأمريكية الإيرانية

وفي سياق متصل، صرح مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة "رويترز"، بأن واشنطن طلبت عقد اجتماع يوم السبت مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.

وأكد المسؤول الإيراني أن طهران لم ترد على هذا الطلب حتى الآن، كما أن المجلس الأعلى للأمن القومي لم يراجع المسألة بعد.

البرلمان ينفي إجراء المحادثات الأمريكية الإيرانية

من جانبه، نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة.

وقال: "يطالب شعبنا بإنزال أقصى العقوبات بالمهاجمين. ويقف جميع كبار المسؤولين صفًا واحدًا خلف قائدهم وشعبهم حتى يتحقق هذا الهدف".

وأكد قاليباف أنه لم تجرِ أي محادثات مع واشنطن، معتبرا أن الأخبار الكاذبة تهدف إلى التلاعب بالأسواق والهروب من المأزق الذي وقعت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل.