الشروط والأوراق المطلوبة.. خطوات استخراج رخصة قيادة 2026 لأول مرة

يسعى العديد من المواطنين من وقت لآخر إلى استخراج رخصة قيادة، سواء كانت خاصة أو مهنية، للمرة الأولى، ويتطلب الحصول على هذه الرخصة تجهيز عدد من الأوراق والمستندات الضرورية قبل التوجه إلى وحدة المرور المختصة.

وتشمل هذه الإجراءات اجتياز الفحوصات الطبية المطلوبة، وسداد الرسوم المقررة، إلى جانب الخضوع لاختبارات القيادة النظرية والعملية، وذلك لضمان توافر الكفاءة اللازمة لدى المتقدمين والحفاظ على سلامة الطرق.

ويستعرض التقرير التالي خطوات استخراج رخصة القيادة 2026، بالإضافة إلى الشروط والأوراق المطلوبة لإتمام الإجراءات بنجاح.

الشروط والأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة الخاصة 2026

- التوجه إلى وحدة المرور حسب محل الإقامة.

- إحضار نموذج 256 إلى المرور للحصول على الرخصة.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.

- صورة من شهادة التخرج مع الاطلاع على الأصل.

- استخراج طالب الرخصة "شهادتين طبيتين (باطني وعيون) تفيدان باللياقة الطبية والآن يتم عملهما بوحدة المرور.

- فصيلة الدم ويتم إجراؤها في وحدة المرور.

- تقديم 4 صور شخصية 4 * 6 حديثة.

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

- تقديم تحليل المخدرات من الجهات المعتمدة قبل تسليمه رخصة القيادة.

- اجتياز المتقدم للدورة التدريبية الخاصة بالقيادة في مركز التعليم في المرور.

- ألا يكون المتقدم صادر ضده حكم جنائي أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

شروط استخراج رخصة قيادة مهنية درجة ثالثة

- يجب أن يكون سن المتقدم لاستخراج رخصة قيادة مهنية درجة ثالثة واحد وعشرين عاما فأكثر.

- إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها، مع ضرورة أن تكون البطاقة سارية وغير منتهية الصلاحية.

- إحضار عدد 4 صور شخصية حديثة مقاس 4*6

- الخضوع للكشف الطبي واجتياز هذا الكشف، والحصول على تقرير طبي بسلامة المتقدم لطلب الرخصة.

- إحضار مستند يثبت الموقف من التجنيد.

- إحضار شهادة دراسية تثبت المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم، سواء كان شهادة محو أمية أو مؤهل متوسط أو مؤهل عالي.

- إحضار صحيفة الحالة الجنائية الفيش والتشبيه.

- إحضار موافقة من جهة العمل التابع لها المتقدم، سواء كانت جهة حكومية أو قطاع عام أو قطاع خاص.

- ضرورة اجتياز الاختبار النظري والاختبار العملي للسيارة المصرح بقيادتها.

- تقديم مستند يثبت عضوية المتقدم بأحد النقابات العمالية أو ما يتبعها.

- تقديم مستند يثبت الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

- يجب أن يكون المتقدم بطلب تجديد الرخصة مقيم في دائرة قسم أو وحدة المرور مقدمة خدمه تجديد رخصة القيادة.

- يتم استخراج رخصة القيادة المهنية لمن تكون مهنتهم هي القيادة.

- سداد كافة رسوم رخصة القيادة المهنية درجة ثالثة.

