رحب التوأم حسام وإبراهيم حسن باللاعب الجديد هيثم حسن، خلال معسكر منتخب مصر الأول في شهر مارس.

وانطلقت تدريبات المعسكر أمس الأحد 22 مارس، وتستمر حتى نهاية الشهر، على أن يختمها المنتخب بمواجهة منتخب إسبانيا في برشلونة.

بيان اتحاد الكرة بعد استقبال حسام وإبراهيم لهيثم حسن

وأكد اتحاد الكرة في بيان رسمي أن حسام وإبراهيم حسن حرصا على استقبال هيثم حسن بشكل رسمي بعد انضمامه لأول مرة لصفوف الفراعنة، مشيرًا إلى أن التواصل الأول كان قد جرى في أكتوبر الماضي، لكنه لم يتم آنذاك.

موعد مباريات منتخب مصر الودية

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السعودية يوم الجمعة 27 مارس في جدة، قبل الانتقال إلى برشلونة لملاقاة إسبانيا يوم الثلاثاء 31 مارس، مع استمرار التدريبات في مركز المنتخبات الوطنية استعدادًا للسفر يوم الأربعاء 25 مارس.