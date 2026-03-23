ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات "مثمرة" مع إيران لوقف شامل للحرب

كتب : أحمد جمعة

01:20 م 23/03/2026 تعديل في 01:54 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إجراء محادثات "جيدة ومثمرة" مع الجانب الإيراني؛ للوصول إلى "حل كامل وشامل" للحرب الراهنة.

وقال ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الإثنين: "يسرّني أن أُعلن أن الولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية إيران، قد أجرتا خلال اليومين الماضيين محادثات جيدة ومثمرة للغاية بشأن التوصل إلى حل كامل ونهائي لحالة العداء القائمة بيننا في الشرق الأوسط".

وأشار ترامب إلى توجيهه وزارة الحرب لتأجيل الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة 5 أيام.

جاءت خطوة ​ترامب عقب تهديد إيران بمهاجمة محطات الكهرباء الإسرائيلية وتلك التي ​تزود القواعد الأمريكية ​في منطقة الخليج إذا استهدفت الولايات ‌المتحدة ⁠شبكتها للكهرباء.

وكان ترامب هدد يوم السبت بتدمير محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تعد طهران فتح مضيق هرمز بالكامل في غضون 48 ساعة.

وأضاف ترامب: "وبناءً على فحوى ونبرة هذه المحادثات المتعمقة والمفصلة والبنّاءة —التي ستستمر طوال هذا الأسبوع— فقد أصدرتُ توجيهاتي لوزارة الحرب بتأجيل كافة الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، وذلك رهناً بمدى نجاح الاجتماعات والمناقشات الجارية حالياً.".

