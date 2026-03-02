مباريات الأمس
في حال انسحابها.. من هو بديل منتخب إيران المحتمل في كأس العالم 2026؟

كتب : محمد عبد السلام

04:23 م 02/03/2026
    منتخب إيران
    منتخب إيران وكاب فيردي

تشهد إيران حاليًا توترات غير مسبوقة بسبب التصعيدات الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، على خلفية هجومها المشترك أول أمس السبت، ما يهدد من احتمالية مشاركة منتخب طهران في مونديال كأس العالم المقبل والذي سيقام في الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا 2026.

وفي هذا الإطار نجيب في السطور التالية عن من هو البديل المحتمل لإيران في حال تعذر مشاركتها في كأس العالم المقبل، خاصة في ظل أجواء الحرب المتصاعدة.

كانت إيران قد ضمنت تأهلها بعد تصدرها للمجموعة الأولى في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية، كما تأهل منتخب أوزباكستان بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة نفسها.

أما منتخب قطر و الإمارات، اللذان أنهيا التصفيات في المركزين الثالث والرابع، فقد خاضا مرحلة إضافية تمكنت خلالها قطر من حجز بطاقة التأهل، بينما ودعت الإمارات المنافسة بعد خسارتها أمام العراق.

وكان المنتخب العراقي قد واصل مشواره إلى الملحق القاري، حيث من المقرر أن يلتقي في 31 مارس مع منتخب بوليفيا أو سورينام في مباراة فاصلة تحدد هوية المتأهل إلى كأس العالم.

ووفق الترشيحات المتداولة، فإن فوز العراق في هذا اللقاء قد يجعل الإمارات المرشح الأبرز لشغل مقعد إيران حال انسحابها، أما في حال خسارة العراق، فقد يجري المفاضلة بينه وبين الإمارات لاختيار المنتخب الأنسب.

كما يبقى خيار آخر مطروحًا، وهو أن يلجأ FIFA لاختيار الخاسر من الملحق القاري، سواء بوليفيا أو سورينام، إذ تمنحه اللوائح مرونة كاملة لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبًا في مثل هذه الحالات الاستثنائية.

