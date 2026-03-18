لحظة بلحظة.. مباراة ليفربول 0 - 0 جالاتا سراي بدوري أبطال أوروبا
كتب : محمد عبد الهادي
يقدم موقع "مصراوي"، لزواره الكرام متابعة لحظة بلحظة لمباراة ليفربول وجالاتا سراي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
تشكيل ليفربول لمواجهة جالاتا سراى
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ميلوس كيركيز – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – جيريمي فريمبونج.
خط الوسط: ألكسيس مكاليستر – رايان جرافينبيرج – دومينيك سوبوسلاي – فلوريان فيرتز.
خط الهجوم: هوجو إكتيكي – محمد صلاح.
مجريات مباراة ليفربول وجالاتا سراى
الدقيقة 1: انطلاق المباراة
الدقيقة 3: هجمة خطيرة لليفربول عن طريق محمد صلاح.
الدقيقة 6: ضغط متواصل من لاعبي ليفربول في وسط ملعب جالاتا سراي ودفاعات الفريق التركي تتصدي.
الدقيقة 17: هجمة خطيرة لفريق ليفربول عن طريق إيكتيكي ودفاعات جالاتا سراي تبعد الكرة.