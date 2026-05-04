غاب النجم المصري محمد صلاح عن مباراة فريقه ليفربول أمس الأحد 3 مايو الجاري، أمام مان يونايتد في الدوري الإنجليزي، لكنه لم يغب عن المشهد في الوسط الرياضي العالمي خلال الساعات الماضية.

وخلال اليومين الماضيين تصدر صلاح المشهد الرياضي العالمي بشكل كبير، بعد ظهوره في برنامج "ذا بريك داون" عبر قناة TNT sports، الذي كشف خلاله الكثير من الأمور حول سبب رحيله عن الريدز، بالإضافة إلى حديثه عن المرحلة المقبلة في مسيرته بكرة القدم.

محمد صلاح يتحدث عن مستقبله مع ليفربول

وتحدث محمد صلاح خلال ظهوره في برنامج "ذا بريك داون"، عن مستقبله خلال الفترة المقبلة عقب الرحيل عن ليفربول، مؤكدا أنه يمتلك العديد من العروض الجيدة دون الكشف عن هذه العروض.

وأوضح صلاح أنه لا يزال يمتلك الكثير ليقدمه في كرة القدم، خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه اتخذ قرار الرحيل عن ليفربول في الوقت المناسب ويرحل عن الفريق حاليا من الباب الكبير.

وكان قائد منتخب مصر الأول، أعلن في وقت سابق رحيله عن ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، دون أن يحدد وجهته المقبلة.

نصيحة ستيفن جيرارد لمحمد صلاح

وتطرق محمد صلاح خلال حديثه، عن النصيحة التي تلقاها من نجم الريدز السابق ستيفن جيراد، قائلا: "الناس لم تكن تعلم زيارة جيرارد لمنزلي، والحديث معا بشكل مثمر للغاية".

وأشار صلاح، أن جيرارد نصحه في هذه الجلسة، بأن يرحل عن الفريق في الوقت الذي يحدده بنفسه، مؤكدا أن هذه النصيحة كانت هامة للغاية بشأن تحديد موعد رحيله عن الريدز.

مفاوضات ليفربول لضم صلاح موسم 2013-2014

وكشف صلاح، أنه كان من الممكن أن ينضم إلى الريدز، مبكرا وبالأخص في موسم 2013-2014، حينما تواصلت معه إدارة النادي آنذاك للانضمام للفريق، لكنه انتقل لتشيلسي في ذلك الوقت.

وقال صلاح عن مفاوضات ليفربول معه موسم 2013-2014: "ليفربول تواصل معي لضمي في موسم 2013-2014، أثناء تواجدي في صفوف بازل السويسري ولكن مورينيو اقنعي آنذاك بالانتقال لتشيلسي".

طلب خاص من صلاح بشأن هيندرسون

وطالب النجم المصري جماهير ليفربول وإدارة النادي، بمنح قائد الفريق السابق جوردان هيندرسون تكريم خاص، في أخر مباراة للريدز خلال الموسم الحالي 2025-2026، خاصة وأنه لم يحظى بالتكريم المطلوب قبل رحيله عن الفريق.

وأكد قائد منتخب مصر، أن هيندرسون رحل عن الفريق بشكل مفاجئ لذا لم يحظى بالتكريم اللائق، لكنه يستحق تكريم مميز، فهو كان قائدا للفريق لمدة 12 عاما.

