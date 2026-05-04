عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر على جثمان شاب في العقد الثاني من العمر، داخل مياه إحدى الترع بقرية المريس التابعة لمركز القرنة.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود جثة طافية بمياه الترعة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم انتشال الجثمان.

وبالمعاينة الأولية، تبين أن الشاب لا يحمل أي أوراق ثبوتية تكشف عن هويته، فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف هوية المتوفى، وملابسات الواقعة، بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.