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مدرب منتخب إيران: جئنا لأمريكا من أجل كرة القدم فقط.. ونلعب لصالح شعبنا

كتب : محمد خيري

05:42 م 15/06/2026

منتخب إيران

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أكد أمير قلنوي، المدير الفني لمنتخب إيران، أن فريقه يشارك في كأس العالم 2026 من أجل كرة القدم فقط، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تمثيل الشعب الإيراني داخل البلاد وخارجها.

موعد مباراة إيران ونيوزلندا

ويستعد المنتخب الإيراني لمواجهة نظيره النيوزيلندي في افتتاح مشواره ضمن المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026، والتي تضم أيضًا منتخبي مصر وبلجيكا.

تصريحات مدرب إيران

وقال قلنوي في تصريحاته: إن المنتخب الإيراني موجود في البطولة لتمثيل الشعب الإيراني الكريم، سواء داخل إيران أو من أبناء الجالية الإيرانية في الخارج، مؤكدًا أن اللاعبين يضعون كامل تركيزهم على الجانب الرياضي فقط دون أي اعتبارات أخرى.

وأضاف مدرب المنتخب الإيراني: “نحن لا نفكر إلا في كرة القدم، ولسنا معنيين بالسياسة، ونحترم جميع أبناء الشعب الإيراني”.

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