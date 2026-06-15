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قبل مباراة بلجيكا.. توقعات ليلى عبداللطيف لمصر في كأس العالم: أكبر المفاجآت

كتب : محمد خيري

03:25 م 15/06/2026 تعديل في 03:30 م
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أعاد مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو قديم لخبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف، قبل ساعات من انطلاق مشوار منتخب مصر في كأس العالم 2026، ما أثار موجة واسعة من التفاعل بين الجماهير.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ويستهل منتخب مصر مشاركته في المونديال بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا، مساء اليوم الإثنين، وتحديدا في العاشرة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة.

توقع خبيرة الأبراج لمنتخب مصر

وفي المقطع المتداول، الذي يعود إلى ظهور تلفزيوني سابق عبر قناة "إم بي سي مصر"، قالت ليلى عبد اللطيف إن مصر ستكون حاضرة بقوة في كأس العالم 2026، وإنها ستصنع، إلى جانب منتخب عربي آخر، واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، مضيفة أن الأنظار ستتجه إلى المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة.

وأثارت هذه التصريحات اهتمام الجماهير مع اقتراب انطلاق مشوار "الفراعنة" في البطولة، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبرها مؤشراً إيجابياً يعكس طموحات المنتخب، وبين من رأى أنها مجرد توقعات لا تستند إلى معطيات رياضية أو فنية.

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خبيرة الأبراج كأس العالم مصر وبلجيكا منتخب مصر

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