يلاقي فريق ليفربول اليوم الأحد الموافق 15 مارس الجاري، نظيره توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 بالدوري الإنجليزي.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويدخل فريق ليفربول مباراة اليوم أمام توتنهام، وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 48 نقطة جمعهم من 29 مباراة بالمسابقة.

أرقام محمد صلاح أمام توتنهام

وتعد مباراة توتنهام من المواجهات المفضلة للنجم المصري محمد صلاح، حيث دائما ما يترك النجم المصري بصمته في مباريات توتنهام.

وستكون مباراة اليوم، هي المباراة رقم 25 التي يخوضها النجم المصري أمام توتنهام، حيث خاض 24 مباراة سابقة أمام توتنهام.

وخلال 24 مباراة سابقة خاضها صلاح أمام توتنهام، تمكن النجم المصري من الفوز في 15 مباراة بمختلف البطولات، حضر التعادل في 5 لقاءات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

وتعد شباك توتنهام الشباك المفضلة للنجم المصري، حيث ساهم في 21 هدفا في مبارياته أمام توتنهام، بواقع تسجيل 16 هدفا وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

وواجه النجم المصري فريق توتنهام بقميص 3 فرق مختلفة، حيث لعب أمام الفريق الإنجليزي، بقميص كل من، بازل السويسري، تشيلسي، بالإضافة إلى ليفربول.

ويذكر أن النجم المصري، يعد هو الهداف التاريخي لمواجهات ليفربول وتوتنهام، برصيد 14 هدفا.

