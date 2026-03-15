دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإسباني

برشلونة

17:15

اشبيلية

"شباكه المفضلة".. ماذا قدم محمد صلاح في مبارياته أمام توتنهام؟

كتب : يوسف محمد

04:18 م 15/03/2026
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    لقطة خروج محمد صلاح في مباراة ليفربول وجالاتا سراي (2)
    محمد صلاح لاعب ليفربول
    محمد صلاح (1)
    محمد صلاح من مباراة ليفربول وجالاتا سراي
    محمد صلاح
    محمد صلاح من مباراة ليفربول

يلاقي فريق ليفربول اليوم الأحد الموافق 15 مارس الجاري، نظيره توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 بالدوري الإنجليزي.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويدخل فريق ليفربول مباراة اليوم أمام توتنهام، وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 48 نقطة جمعهم من 29 مباراة بالمسابقة.

أرقام محمد صلاح أمام توتنهام

وتعد مباراة توتنهام من المواجهات المفضلة للنجم المصري محمد صلاح، حيث دائما ما يترك النجم المصري بصمته في مباريات توتنهام.

وستكون مباراة اليوم، هي المباراة رقم 25 التي يخوضها النجم المصري أمام توتنهام، حيث خاض 24 مباراة سابقة أمام توتنهام.

وخلال 24 مباراة سابقة خاضها صلاح أمام توتنهام، تمكن النجم المصري من الفوز في 15 مباراة بمختلف البطولات، حضر التعادل في 5 لقاءات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

وتعد شباك توتنهام الشباك المفضلة للنجم المصري، حيث ساهم في 21 هدفا في مبارياته أمام توتنهام، بواقع تسجيل 16 هدفا وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

وواجه النجم المصري فريق توتنهام بقميص 3 فرق مختلفة، حيث لعب أمام الفريق الإنجليزي، بقميص كل من، بازل السويسري، تشيلسي، بالإضافة إلى ليفربول.

ويذكر أن النجم المصري، يعد هو الهداف التاريخي لمواجهات ليفربول وتوتنهام، برصيد 14 هدفا.

أقرأ أيضًا:

رسميًا.. يويفا يعلن إلغاء مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس الفايناليسيما

حمزة عبدالكريم يشارك في خسارة كارثية لشباب برشلونة في نهائي الكأس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول وتوتنهام الدوري الإنجليزي

شارك في استفتاء مصراوي لدراما رمضان 2026
عجلة الإنتاج لن تتوقف.. ماذا قال مدبولي لرؤساء الغرف الصناعية والتجارية؟
"بتتفتح بالبصمة".. علبة كحك بـ39 ألف جنيه تثير جدلا واسعا- ما مكوناتها؟
حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية بقرار من وزارة
مفاجأة دراما رمضان.. حكاية نرجس يتقدم في قوائم المشاهدة
وزير المالية: غدًا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"
حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم