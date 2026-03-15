دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي

لاتسيو

21:45

ميلان

ريال مدريد يهزم إلتشي برباعية ويواصل مطاردة برشلونة في الليجا

كتب : نهي خورشيد

12:32 ص 15/03/2026
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فوزاً مريحاً على ضيفه إلتشي بنتيجة 4–1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

أهداف مباراة ريال مدريد وإلتشي

افتتح أنطونيو روديجر التسجيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 39 بعدما أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الضيوف.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق، عزز فيديريكو فالفيردي تقدم الفريق الملكي بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 44 بتسديدة مميزة من منتصف الملعب.

وفي الشوط الثاني، واصل ريال مدريد تفوقه بعدما سجل دين هويسين الهدف الثالث في الدقيقة 66، قبل أن يقلص إلتشي الفارق بهدف جاء عن طريق الخطأ في مرمى ريال مدريد سجله مانويل أنخيل في الدقيقة 85.

وقبل صافرة النهاية بدقائق، اختتم أردا جولر مهرجان أهداف الفريق الملكي بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 89.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، مقلصاً الفارق مؤقتاً إلى نقطة واحدة مع المتصدر برشلونة الذي يواجه إشبيلية في الجولة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد إلتشي عند 26 نقطة في المركز السابع عشر وهو آخر مراكز البقاء في الدوري، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.

إحصائيات المباراة

وبحسب إحصائيات أوبتا فإن فيديريكو فالفيردي ساهم في 21 هدفاً مع ريال مدريد خلال 46 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، بواقع 9 أهداف و12 تمريرة حاسمة، وهو أفضل رصيد تهديفي له في موسم واحد مع الفريق الملكي.

إقرأ أيضا:
أول تعليق من معتمد جمال بعد تعادل الزمالك مع أوتوهو في الكونفدرالية

"أجواء مستحيلة".. ممدوح عباس يعلق على تعادل الزمالك مع أوتوهو بالكونفدرالية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



ساويرس يتحدث عن خروج الأموال الساخنة والدولار.. و 8 رخص ذهبية جديدة "نشرة
شارك في استفتاء مصراوي لدراما رمضان 2026
نرمين صفر تتهم رامز جلال بسرقة لحن "تيت تيت" في تتر رامز ليفل الوحش.. ما
اليوم 15 للحرب: ظهور مرتقب للمرشد ورفض أمريكي إيراني للحوار واستنجاد إسرائيلي
"ظروف قاسية".. أيمن يونس يعلق على تعادل الزمالك مع أوتوهو بالكونفدرالية
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"