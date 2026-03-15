ريال مدريد يهزم إلتشي برباعية ويواصل مطاردة برشلونة في الليجا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فوزاً مريحاً على ضيفه إلتشي بنتيجة 4–1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

أهداف مباراة ريال مدريد وإلتشي

افتتح أنطونيو روديجر التسجيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 39 بعدما أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الضيوف.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق، عزز فيديريكو فالفيردي تقدم الفريق الملكي بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 44 بتسديدة مميزة من منتصف الملعب.

وفي الشوط الثاني، واصل ريال مدريد تفوقه بعدما سجل دين هويسين الهدف الثالث في الدقيقة 66، قبل أن يقلص إلتشي الفارق بهدف جاء عن طريق الخطأ في مرمى ريال مدريد سجله مانويل أنخيل في الدقيقة 85.

وقبل صافرة النهاية بدقائق، اختتم أردا جولر مهرجان أهداف الفريق الملكي بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 89.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، مقلصاً الفارق مؤقتاً إلى نقطة واحدة مع المتصدر برشلونة الذي يواجه إشبيلية في الجولة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد إلتشي عند 26 نقطة في المركز السابع عشر وهو آخر مراكز البقاء في الدوري، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.

إحصائيات المباراة

وبحسب إحصائيات أوبتا فإن فيديريكو فالفيردي ساهم في 21 هدفاً مع ريال مدريد خلال 46 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، بواقع 9 أهداف و12 تمريرة حاسمة، وهو أفضل رصيد تهديفي له في موسم واحد مع الفريق الملكي.

