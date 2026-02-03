نيس الفرنسي يعلن تعاقده مع ماكسيمان رسميًا

أعلن نادي لانس الفرنسي، مساء الإثنين، تعاقده رسميًا مع المهاجم الفرنسي آلان سان ماكسيمان، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن صفوف كلوب أمريكا المكسيكي، على أن يمتد العقد حتى نهاية الموسم الجاري.

ويعود سان ماكسيمان، البالغ من العمر 28 عامًا، إلى منافسات الدوري الفرنسي عبر بوابة لانس، في خطوة تهدف إلى تدعيم الخط الهجومي للفريق.

وجاء انضمام اللاعب بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع كلوب أمريكا، على خلفية تعرض أبنائه لحوادث عنصرية أثرت على استمراره داخل النادي المكسيكي.

وكان سان ماكسيمان قد عبّر عن غضبه من تلك الوقائع عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، مؤكدًا تمسكه بحماية أسرته، قائلًا: إلى الذين تجرأوا على الاعتداء على أطفالي، سأقاتل دائمًا لحماية أحبائي.