مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

الأهلي

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

نيس الفرنسي يعلن تعاقده مع ماكسيمان رسميًا

كتب : محمد عبد الهادي

06:00 ص 03/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ماكسيمين
  • عرض 4 صورة
    أطفال ماكسيمين
  • عرض 4 صورة
    أطفال ماكسيمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نادي لانس الفرنسي، مساء الإثنين، تعاقده رسميًا مع المهاجم الفرنسي آلان سان ماكسيمان، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن صفوف كلوب أمريكا المكسيكي، على أن يمتد العقد حتى نهاية الموسم الجاري.

ويعود سان ماكسيمان، البالغ من العمر 28 عامًا، إلى منافسات الدوري الفرنسي عبر بوابة لانس، في خطوة تهدف إلى تدعيم الخط الهجومي للفريق.

وجاء انضمام اللاعب بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع كلوب أمريكا، على خلفية تعرض أبنائه لحوادث عنصرية أثرت على استمراره داخل النادي المكسيكي.

وكان سان ماكسيمان قد عبّر عن غضبه من تلك الوقائع عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، مؤكدًا تمسكه بحماية أسرته، قائلًا: إلى الذين تجرأوا على الاعتداء على أطفالي، سأقاتل دائمًا لحماية أحبائي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ماكسيمين نيس الفرنسي نادي نيس كلوب أمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان طاقم تحكيم مباراة الأهلي والبنك في الدوري المصري
رياضة محلية

إعلان طاقم تحكيم مباراة الأهلي والبنك في الدوري المصري
بعد ليلة النصف من شعبان.. كم تبقى على شهر رمضان 2026؟
أخبار مصر

بعد ليلة النصف من شعبان.. كم تبقى على شهر رمضان 2026؟
مختار جمعة: يغفر الله لعباده في ليلة النصف من شعبان إلا هؤلاء
أخبار مصر

مختار جمعة: يغفر الله لعباده في ليلة النصف من شعبان إلا هؤلاء
رمضان 2026. محمد إمام يعلن عرض مسلسل "الكينج" علي قناة شهيرة لأهل المغرب
زووم

رمضان 2026. محمد إمام يعلن عرض مسلسل "الكينج" علي قناة شهيرة لأهل المغرب
"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
رياضة محلية

"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027