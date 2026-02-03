أول تعليق من إبراهيم عادل بعد انضمامه لنوردشيلاند الدنماركي

قال إبراهيم عادل، لاعب منتخب مصر، إنه سعيد للغاية بالانضمام إلى صفوف نادي نوردشيلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الشتوية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة ومهمة في مسيرته الاحترافية.

وأوضح إبراهيم عادل، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الجديد: "الانضمام إلى نوردشيلاند خطوة كنت أنتظرها منذ فترة، فاسمي ارتبط بالنادي في سنوات سابقة، لكن الفرصة لم تكن متاحة وقتها، والآن أشعر أن التوقيت مناسب لبدء هذه التجربة".

وتحدث لاعب منتخب مصر عن معرفته بالكرة الدنماركية، قائلًا: "أتابع نوردشيلاند منذ فترة، وأعرف أيضًا نادي ميتيلاند، خاصة مع وجود لاعبين مصريين سبق لهم اللعب في الدوري الدنماركي، لدي فكرة عن نظام المسابقة وتقسيم الدوري إلى مجموعتين، ورغم ذلك أعلم أن التجربة ستكون جديدة تمامًا بالنسبة لي".

وأضاف إبراهيم عادل: "طموحي هو مساعدة نوردشيلاند على التواجد ضمن المراكز الستة الأولى، وسأبذل كل ما لدي داخل الملعب لتحقيق هذا الهدف، أنا معتاد على اللعب تحت الضغط وفي المباريات الكبرى".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لطالما عُرفت بقدرتي على تسجيل الأهداف وصناعتها، وأتمنى أن أواصل ذلك مع فريقي الجديد، وأن أقدم أفضل ما لدي من أجل تحقيق أهداف النادي خلال الفترة المقبلة".