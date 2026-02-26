أول تعليق لكريستيانو رونالدو بعد استحواذه على أسهم في نادي ألميريا

باعه تركي آل الشيخ.. رونالدو يستحوذ على حصة في ناد أوروبي

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، عن استحواذه على 25% من أسهم نادي ألميريا الإسباني.

وذكر نادي ألميريا، في بيان رسمي: "كريستيانو رونالدو يستثمر في نادي ألميريا وينضم لتحالف مستثمري ملكية النادي بقيادة مجموعة SMC، أسطورة كرة القدم رونالدو استحوذ على 25% من الأسهم من خلال الشركة التابعة CR7 Sports".

وقال رونالدو، في تصريح خلال البيان الرسمي: "لطالما كان لدي الطموح للمساهمة في كرة القدم خارج أرض الملعب، وألميريا هو ناد إسباني ذو قاعدة قوية وإمكانات نمو واضحة".

وأضاف: "أتطلع للعمل مع الفريق الذي يقوده لدعم النادي في مرحلته الجديدة من النمو".

