أول تعليق لكريستيانو رونالدو بعد استحواذه على أسهم في نادي ألميريا

كتب : هند عواد

12:32 م 26/02/2026
    كريستيانو رونالدو (2)
    كريستيانو رونالدو (5)
    كريستيانو رونالدو (3)
    كريستيانو رونالدو (1)
    كريستيانو رونالدو (8)
    كريستيانو رونالدو (7)

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، عن استحواذه على 25% من أسهم نادي ألميريا الإسباني.

وذكر نادي ألميريا، في بيان رسمي: "كريستيانو رونالدو يستثمر في نادي ألميريا وينضم لتحالف مستثمري ملكية النادي بقيادة مجموعة SMC، أسطورة كرة القدم رونالدو استحوذ على 25% من الأسهم من خلال الشركة التابعة CR7 Sports".

وقال رونالدو، في تصريح خلال البيان الرسمي: "لطالما كان لدي الطموح للمساهمة في كرة القدم خارج أرض الملعب، وألميريا هو ناد إسباني ذو قاعدة قوية وإمكانات نمو واضحة".

وأضاف: "أتطلع للعمل مع الفريق الذي يقوده لدعم النادي في مرحلته الجديدة من النمو".

"غياب دونجا اقتراب رونالدو من الـ100".. النصر يكتسح النجمة بخماسية ويتصدر دوري روشن

عملت اللي معملوش صلاح وبشتغل على توكتوك".. بطل عالم في رفع الأثقال يثير الجدل


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو نادي ألميريا رونالدو

