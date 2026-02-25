مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

0 0
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

بتروجت

0 0
21:30

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

أتالانتا

4 1
19:45

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

جالاتا سراي

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

بنفيكا

الدوري السعودي

النجمة

0 1
21:00

النصر

جميع المباريات

إعلان

بعد واقعة الذهاب.. فينيسيوس يقود تشكيل ريال مدريد أمام بنفيكا في دوري الأبطال

كتب : نهي خورشيد

09:08 م 25/02/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس وبريستياني (3)
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس جونيور (1)
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس جونيور (2)
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس جونيور (3)
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس جونيور (4)
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس وسيميوني (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس جونيور 2_2
  • عرض 10 صورة
    اعتراض فينيسيوس على تبديله (1)
  • عرض 10 صورة
    البرازيلي فينيسيوس جونيور (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف ألفارو أربيلوا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة بنفيكا في إياب ملحق دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والمقرر له مساء اليوم الأربعاء.

وجاء تشكيل الملكي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – أسينسيو – أنطونيو روديجر – كاريراس.

في خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – إدواردو كامافينجا – أوريلين تشواميني.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – جونزالو جارسيا – أردا جولر.

في المقابل ضمت قائمة البدلاء كلاً من: لونين – جونزاليس – داني كارفاخال – دافيد ألابا – فران جارسيا – براهيم دياز – فيرلاند ميندي – ماستانتونو – مانويل أنخيل – تياجو – كاستيرو – سيزار بالاسيوس.

ومن المقررأن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إذ يسعى ريال مدريد حسم التأهل رسمياً إلى دور الـ16، بعدما حقق فوزاً في لقاء الذهاب الذي أقيم في البرتغال بنتيجة 1-0.

كما يقود النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور التشكيل، بعد تعرضه للعنصرية في مواجهة الذهاب، من قبل جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا مما أدي إلي إيقاف المباراة لمدة عشر دقائق.

على جانب آخر، شهدت قائمة الفريق غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي بعدما تعرض لإصابة في الركبة اليسرى خلال الفترة الماضية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فينيسيوس ريال مدريد ريال مدريد ضد بنفيكا دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجدي الجلاد: إعادة قوة ماسبيرو تتطلب إرادة الدولة
أخبار وتقارير

مجدي الجلاد: إعادة قوة ماسبيرو تتطلب إرادة الدولة
بالفيديو.. أجنبي يثير الجدل بالرقص في شوارع الجيزة والداخلية تكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

بالفيديو.. أجنبي يثير الجدل بالرقص في شوارع الجيزة والداخلية تكشف التفاصيل
رفع حد الإعفاء لـ 100 ألف جنيه.. "خطة النواب" توافق نهائيًا على "ضريبة
أخبار مصر

رفع حد الإعفاء لـ 100 ألف جنيه.. "خطة النواب" توافق نهائيًا على "ضريبة
ساويرس يرفع استثماراته في الذهب إلى 70% للتحوط من المخاطر الجيوسياسية الدولية
اقتصاد

ساويرس يرفع استثماراته في الذهب إلى 70% للتحوط من المخاطر الجيوسياسية الدولية
أول صور لنجوم الأهلي في إفطار تريزيجيه
أخبار وتقارير

أول صور لنجوم الأهلي في إفطار تريزيجيه

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: اضطرابات إيران سترفع أسعار النفط وأثرها على مصر محدودًا
"صلاح دياب اتأمم بسببي" .. مجدي الجلاد: "أنا من مدرسة مشاغبة في الصحافة"
بث مباشر| الجزء الثاني من حوار الكاتب الصحفي مجدي الجلاد في "حبر سري"