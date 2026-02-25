غياب قرابة سنة.. 4 صور من مشاركة عبد المنعم بعد تعافيه من الصليبي

كشف ألفارو أربيلوا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة بنفيكا في إياب ملحق دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والمقرر له مساء اليوم الأربعاء.

وجاء تشكيل الملكي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – أسينسيو – أنطونيو روديجر – كاريراس.

في خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – إدواردو كامافينجا – أوريلين تشواميني.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – جونزالو جارسيا – أردا جولر.

في المقابل ضمت قائمة البدلاء كلاً من: لونين – جونزاليس – داني كارفاخال – دافيد ألابا – فران جارسيا – براهيم دياز – فيرلاند ميندي – ماستانتونو – مانويل أنخيل – تياجو – كاستيرو – سيزار بالاسيوس.

ومن المقررأن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إذ يسعى ريال مدريد حسم التأهل رسمياً إلى دور الـ16، بعدما حقق فوزاً في لقاء الذهاب الذي أقيم في البرتغال بنتيجة 1-0.

كما يقود النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور التشكيل، بعد تعرضه للعنصرية في مواجهة الذهاب، من قبل جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا مما أدي إلي إيقاف المباراة لمدة عشر دقائق.

على جانب آخر، شهدت قائمة الفريق غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي بعدما تعرض لإصابة في الركبة اليسرى خلال الفترة الماضية.