شارك الدولي المصري محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي الحالي والأهلي السابق في ودية فريقه أمام جراس أحد أندية دوري الدرجة الثانية الفرنسي، في إطار التحضيرات الجارية لاستئناف المنافسات الرسمية.

وجاءت عودة عبد المنعم بعد فترة غياب طويلة امتدت إلى أكثر من 300 يوم، منذ تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة فريقه أمام باريس سان جيرمان يوم 25 أبريل 2025.

ونشر الحساب الرسمي لنادي نيس رسالة ترحيب بعودة اللاعب:"سعداء برؤيتك مرة أخرى بهذا القميص يا مومو".

وكان عبد المنعم شارك في 18 مباراة بقميص نيس في مختلف المسابقات قبل الإصابة التي أبعدته عن الملاعب.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريق الأول لكرة نيس مع باريس إف سي يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الفرنسي.