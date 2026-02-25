مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

0 0
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

بتروجت

0 0
21:30

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

أتالانتا

4 1
19:45

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

جالاتا سراي

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

بنفيكا

الدوري السعودي

النجمة

0 1
21:00

النصر

جميع المباريات

غياب قرابة سنة.. 4 صور من مشاركة عبد المنعم بعد تعافيه من الصليبي

كتب : نهي خورشيد

08:56 م 25/02/2026
  عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محمد عبد المنعم يعود للملاعب
  • عرض 4 صورة
    محمد عبد المنعم يعود للملاعب 2
  • عرض 4 صورة
    محمد عبد المنعم يعود للملاعب 1

شارك الدولي المصري محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي الحالي والأهلي السابق في ودية فريقه أمام جراس أحد أندية دوري الدرجة الثانية الفرنسي، في إطار التحضيرات الجارية لاستئناف المنافسات الرسمية.

وجاءت عودة عبد المنعم بعد فترة غياب طويلة امتدت إلى أكثر من 300 يوم، منذ تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة فريقه أمام باريس سان جيرمان يوم 25 أبريل 2025.

ونشر الحساب الرسمي لنادي نيس رسالة ترحيب بعودة اللاعب:"سعداء برؤيتك مرة أخرى بهذا القميص يا مومو".

وكان عبد المنعم شارك في 18 مباراة بقميص نيس في مختلف المسابقات قبل الإصابة التي أبعدته عن الملاعب.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريق الأول لكرة نيس مع باريس إف سي يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الفرنسي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد عبدالمنعم نيس الأهلي الدوري الفرنسي ودية نيس اليوم

