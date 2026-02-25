أعلنت جامعة الجلالة عن تحقيق إنجاز متميز خلال مشاركتها في هاكاثون قمة RiseUp 2026، وأثبت طلابها قدرتهم التنافسية وريادتهم في مجال الابتكار التكنولوجي، بدعم مباشر من حاضنة ومركز ريادة الأعمال بالجامعة (GU Incubator and Entrepreneurship Center).

وشاركت جامعة الجلالة بثلاثة فرق طلابية قدّمت أفكارًا جريئة وحلولًا تكنولوجية متطورة عكست جودة البيئة الريادية داخل الجامعة، حيث تمكن فريقان من الوصول إلى منصة Tech Stage والانضمام إلى قائمة أفضل خمس شركات ناشئة مشاركة في الهاكاثون، في إنجاز يعكس تميز طلاب الجامعة على مستوى المنافسة الوطنية.

مركز أول ومركز ثالث لطلاب الجلالة

وحصد فريق Tech Pioneer المركز الأول وأفضل شركة ناشئة في القمة، وفريق MediRush المركز الثالث عن حل تكنولوجي عملي ومؤثر يخدم قطاع الرعاية الصحية.

تحويل الأفكار إلى مشروعات ناشئة

وأعرب الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، عن فخره بما حققه طلاب الجامعة، مؤكدًا أن ما حققه طلاب جامعة الجلالة في قمة RiseUp 2026 يعكس قوة منظومة الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن جامعة الجلالة لا تكتفي بتقديم تعليم أكاديمي تقليدي، بل تحرص على تمكين طلابنا من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناشئة قادرة على المنافسة وصناعة أثر حقيقي في السوق.

وأضاف أن الجامعة مستمرة في دعم الطلاب المبتكرين من خلال حاضنة ومركز ريادة الاعمال بالجامعة، وتوفير الإرشاد الأكاديمي والتقني والاستثماري اللازم لتحويل الأفكار إلى شركات ناشئة ناجحة.

تكامل الجانب الأكاديمي مع التطبيق العملي

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن هذا النجاح يعكس تكامل الجانب الأكاديمي مع التطبيق العملي، موضحًا أن دمج ريادة الأعمال داخل العملية التعليمية هو أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الجامعة، حيث ان وصول فريقين إلى منصة Tech Stage وحصد مراكز متقدمة يؤكد أن طلابنا يمتلكون المهارات والمعرفة والقدرة على الابتكار وفقًا لأعلى المعايير.

ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لجهود جامعة الجلالة في بناء منظومة ريادية متكاملة تسهم في إعداد جيل من رواد الأعمال القادرين على دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تشكيل مستقبل التكنولوجيا في مصر.

وتهنئ جامعة الجلالة فرقها الفائزة وتتطلع إلى المزيد من النجاحات والإنجازات في المحافل المحلية والدولية.