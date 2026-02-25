إعلان

باكستان: مقتل 34 مسلحا بمداهمات قرب الحدود مع أفغانستان

كتب : مصراوي

10:15 م 25/02/2026

الجيش الباكستاني

إسلام آباد - (أ ب)

أعلن الجيش الباكستاني، الأربعاء، أن قوات الأمن قتلت 34 مسلحا في عدة مداهمات في أنحاء البلاد، بينما لقى 4 من رجال الشرطة حتفهم في كمين منفصل بالقرب من الحدود مع أفغانستان، وحملت إسلام أباد حركة طالبان الباكستانية مسؤولية نصب الكمين.

وقال الجيش الباكستاني في بيان إن 26 مسلحا، بينهم أفغاني واحد على الأقل، قُتلوا في أربع عمليات منفصلة خلال الأيام الأخيرة في مناطق شمال وزيرستان ولاكي ماروات وبانو ومير علي بإقليم خيبر بختونخوا المضطرب بالقرب من الحدود الأفغانية.

واتهم الجيش بعض المسلحين الذين لقوا حتفهم بمحاولة التسلل إلى باكستان، حيث تم رصدهم وقتلهم.

وأضاف البيان أنه في غضون ذلك لقي ثمانية أعضاء من مجموعة بلوشية مسلحة محظورة حتفهم أيضا في عملية منفصلة بإقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد الذي يعاني من التمرد.

وأشار الجيش إلى المسلحين الذين لقوا حتفهم بأنهم ينتمون إلى حركة "فتنة الخوارج"، وهو مصطلح تستخدمه الحكومة للإشارة إلى حركة طالبان الباكستانية المحظورة والانفصاليين البلوش.

وادعى الجيش أيضا حصول المسلحين الذين قُتلوا على دعم من الهند المجاورة، لكنه لم يقدم أي دليل يدعم هذا الادعاء. وقد تم ضبط أسلحة وذخيرة خلال العمليات.

وفي حادث منفصل، نصب مسلحون يُشتبه بأنهم من حركة طالبان الباكستانية كمينا لدورية شرطة في منطقة باجور، المعقل السابق لحركة طالبان الباكستانية في إقليم خيبر بختونخوا، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل أربعة من رجال الشرطة وجرح اثنين آخرين قبل أن يفروا، وفقا لما صرح به المتحدث باسم الشرطة المحلية إسرار خان.

وأضاف المتحدث أنه تم إطلاق عملية بحث لتعقب المهاجمين.

