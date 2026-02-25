مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

0 0
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

بتروجت

0 0
21:30

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

أتالانتا

4 1
19:45

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

0 0
22:00

جالاتا سراي

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

0 0
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

0 0
22:00

بنفيكا

الدوري السعودي

النجمة

0 4
21:00

النصر

جميع المباريات

إعلان

أتالانتا تتأهل إلى دور الـ 16 بعد الفوز على بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال

كتب - محمد عبد السلام:

10:00 م 25/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة أتالانتا وبوروسيا دورتموند (5)
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة أتالانتا وبوروسيا دورتموند (3)
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة أتالانتا وبوروسيا دورتموند (4)
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة أتالانتا وبوروسيا دورتموند (1)
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة أتالانتا وبوروسيا دورتموند (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق أتالانتا فوزا كبيرا على نظيره الألماني بروسيا دورتموند بنتيجة 4-1، ضمن مواجهات إياب ملحق دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف أتالانتا كلا من: جانلوكا سكا ماكا في الدقيقة 5، دافيد زاباكوستا في الدقيقة 45، ماريو بازاليتش في الدقيقة 57، لازار ساماردزيتش في الدقيقة 8+90.

بينما سجل هدف بروسيا دورتموند الوحيد في المباراة اللاعب كريم أديمي في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب رامي بن سبعيني في الدقيقة 7+90، بعد حصوله على الإنذار الثاني في المباراة.

وبهذا الفوز نجح أتالانتا في حجز مقعده في دور الـ 16، بعد فوزه على نظيره بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نتيجة أتالانتا وبوروسيا دورتموند أتالانتا دوري أبطال أوروبا تأهل أتالانتا إلى دور الـ 16

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ساويرس: اضطرابات إيران سترفع أسعار النفط وأثرها على مصر محدودًا
اقتصاد

ساويرس: اضطرابات إيران سترفع أسعار النفط وأثرها على مصر محدودًا
رفع حد الإعفاء لـ 100 ألف جنيه.. "خطة النواب" توافق نهائيًا على "ضريبة
أخبار مصر

رفع حد الإعفاء لـ 100 ألف جنيه.. "خطة النواب" توافق نهائيًا على "ضريبة
أول صور لنجوم الأهلي في إفطار تريزيجيه
أخبار وتقارير

أول صور لنجوم الأهلي في إفطار تريزيجيه
د. حسن الصادي: مقترح ضم قناة السويس للبنك المركزي "هلاوس اقتصادية"
مصراوى TV

د. حسن الصادي: مقترح ضم قناة السويس للبنك المركزي "هلاوس اقتصادية"
بالفيديو.. أجنبي يثير الجدل بالرقص في شوارع الجيزة والداخلية تكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

بالفيديو.. أجنبي يثير الجدل بالرقص في شوارع الجيزة والداخلية تكشف التفاصيل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: اضطرابات إيران سترفع أسعار النفط وأثرها على مصر محدودًا
"صلاح دياب اتأمم بسببي" .. مجدي الجلاد: "أنا من مدرسة مشاغبة في الصحافة"
بث مباشر| الجزء الثاني من حوار الكاتب الصحفي مجدي الجلاد في "حبر سري"