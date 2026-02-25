بعد واقعة الذهاب.. فينيسيوس يقود تشكيل ريال مدريد أمام بنفيكا في دوري الأبطال

حقق أتالانتا فوزا كبيرا على نظيره الألماني بروسيا دورتموند بنتيجة 4-1، ضمن مواجهات إياب ملحق دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف أتالانتا كلا من: جانلوكا سكا ماكا في الدقيقة 5، دافيد زاباكوستا في الدقيقة 45، ماريو بازاليتش في الدقيقة 57، لازار ساماردزيتش في الدقيقة 8+90.

بينما سجل هدف بروسيا دورتموند الوحيد في المباراة اللاعب كريم أديمي في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب رامي بن سبعيني في الدقيقة 7+90، بعد حصوله على الإنذار الثاني في المباراة.

وبهذا الفوز نجح أتالانتا في حجز مقعده في دور الـ 16، بعد فوزه على نظيره بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.