تفاصيل خزانة بطولات محمد صلاح داخل منزله في ميرسيسايد

كتب : نهي خورشيد

10:12 م 25/02/2026 تعديل في 10:16 م
كشف ميلوش كيركيز مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن خزانة بطولات زميله الدولي المصري محمد صلاح.

ونشر كيركيز عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لخزانة بطولاته داخل منزله العائلي بميرسيسايد، مستعرضاً حجم الإنجازات التي حققها صلاح بقميص الريدز.

وكان كيركيز انضم إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من بورنموث مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، وهو نفس التوقيت الذي وقع فيه صلاح عقداً جديداً مع الريدز.

وحصد صلاح ثمانية ألقاب كبرى خلال تسعة أعوام مع ليفربول، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين ولقب دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، إلى جانب بطولات أخرى.

كما توج قائد منتخب مصر بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي أربع مرات، فضلاً عن عدد كبير من الجوائز الفردية من بينها جوائز رجل المباراة ولاعب الشهر والتي ظهرت ضمن خزانة ضخمة داخل منزله، تتوسطها نسخة طبق الأصل من كأس دوري أبطال أوروبا، فيما تحيط بها عشرات الكؤوس والدروع التقديرية.

وتميزت الخزانة بثلاثة أبواب زجاجية وتمتد من الأرض حتى السقف.

وفي سياق متصل، يقيم صلاح في ميرسيسايد برفقة زوجته ماجي والتي تزوجها عام 2013، وابنتيه مكة وكيان.

وأكد صلاح في تصريحات سابقة أن سعادة أسرته في المدينة لعبت دوراً في قراره بالبقاء، قائلاً: "يشعرون وكأنهم في منزله ماجي والأطفال كانوا سعداء جداً بالبقاء لعامين إضافيين، مكة كانت الأكثر سعادة لأنها مرتبطة بأصدقائها ومدرستها هنا".

وأضاف: "أستمتع بحياتي هنا وبكرة القدم وعائلتي تشعر بالانتماء، نستمتع بكل لحظة في المدينة وداخل النادي".

خزانة بطولات محمد صلاح (1)

محمد صلاح خزانة بطولات محمد صلاح ميلوش كيركيز ليفربول منتخب مصر

