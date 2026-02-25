تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي لمواجهة موناكو في دوري الأبطال

سلامة اللاعبين أولويتنا.. بيان من الاتحاد البرتغالي بشأن مباراة المكسيك

أعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان التشكيل الرسمي لمواجهة موناكو في إياب ملحق دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب بارك دي برانس.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان ضد موناكو كالتالي:

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف

خط الدفاع: حكيمي، باتشو، مينديش، ماركينيوس

خط الوسط: إيمري، فيتينيا، نيفيس

خط الهجوم: باركولا، كفاراتسخيليا، دوي