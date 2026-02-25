مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

0 0
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

بتروجت

0 0
21:30

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

أتالانتا

4 1
19:45

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

جالاتا سراي

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

بنفيكا

الدوري السعودي

النجمة

0 1
21:00

النصر

جميع المباريات

إعلان

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي لمواجهة موناكو في دوري الأبطال

كتب - محمد عبد السلام:

09:18 م 25/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    باريس سان جيرمان
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة باريس سان جيرمان وموناكو (5)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة باريس سان جيرمان وموناكو (6)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة باريس سان جيرمان وموناكو (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان التشكيل الرسمي لمواجهة موناكو في إياب ملحق دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب بارك دي برانس.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان ضد موناكو كالتالي:

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف

خط الدفاع: حكيمي، باتشو، مينديش، ماركينيوس

خط الوسط: إيمري، فيتينيا، نيفيس

خط الهجوم: باركولا، كفاراتسخيليا، دوي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا مباراة باريس سان جيرمان وموناكو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ساويرس: اضطرابات إيران سترفع أسعار النفط وأثرها على مصر محدودًا
اقتصاد

ساويرس: اضطرابات إيران سترفع أسعار النفط وأثرها على مصر محدودًا
بالفيديو.. أجنبي يثير الجدل بالرقص في شوارع الجيزة والداخلية تكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

بالفيديو.. أجنبي يثير الجدل بالرقص في شوارع الجيزة والداخلية تكشف التفاصيل
مجدي الجلاد: إعادة قوة ماسبيرو تتطلب إرادة الدولة
أخبار وتقارير

مجدي الجلاد: إعادة قوة ماسبيرو تتطلب إرادة الدولة
سامسونج تكشف عن مواصفات وأسعار سلسلة هواتف Galaxy S26
أجهزة متنوعة

سامسونج تكشف عن مواصفات وأسعار سلسلة هواتف Galaxy S26
تعدي بالضرب على رجل وزوجته داخل منزلهما بكفر الشيخ والداخلية تكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

تعدي بالضرب على رجل وزوجته داخل منزلهما بكفر الشيخ والداخلية تكشف التفاصيل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: اضطرابات إيران سترفع أسعار النفط وأثرها على مصر محدودًا
"صلاح دياب اتأمم بسببي" .. مجدي الجلاد: "أنا من مدرسة مشاغبة في الصحافة"
بث مباشر| الجزء الثاني من حوار الكاتب الصحفي مجدي الجلاد في "حبر سري"