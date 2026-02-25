مباريات الأمس
الدوري المصري

المصري

0 0
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

بتروجت

0 0
21:30

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

أتالانتا

4 1
19:45

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

0 0
22:00

جالاتا سراي

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

0 0
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

0 0
22:00

بنفيكا

الدوري السعودي

النجمة

0 4
21:00

النصر

"حدد وجهته المقبلة"..رايس مبولحي يعلن اعتزال كرة القدم

كتب : نهي خورشيد

10:10 م 25/02/2026
أعلن الحارس الجزائري المخضرم رايس وهاب مبولحي اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي وذلك عن عمر 39 عاماً، بعد مسيرة امتدت بين الملاعب الأوروبية والعربية والأفريقية.

كشفت صحيفة الخبر الجزائرية أن قرار الاعتزال جاء في ظل غياب العروض الرسمية، إلى جانب ابتعاده عن حسابات منتخب الجزائر خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت التقارير إلى أن مبولحي يستعد لبدء مرحلة جديدة في مسيرته الكروية، من خلال خوض دورات ومحاضرات تمهيداً للحصول على الرخص التدريبية اللازمة وبدأ العمل في مجال تدريب حراس المرمى، محدداً المملكة العربية السعودية وجهته الأولى بعد استكمال الشهادات المطلوبة.

وكانت مسيرة مبولحي الاحترافية انطلقت عام 2005 من بوابة أولمبيك مارسيليا بعدما تدرج في الفئات السنية لنادي باريس سان جيرمان.

وخاض بعدها تجارب متعددة مع 16 نادياً في أربع قارات من بينها أندية مارسيليا، إثنيكوس اليوناني، ريوكيو الياباني، سيسكا صوفيا البلجاري، أجاكسيو ورين الفرنسيين، أنطاليا سبور التركي، فيلادلفيا يونيون الأمريكي، الاتفاق والقادسية في السعودية، قبل أن ينهي مشواره في الدوري الجزائري مع شباب بلوزداد ثم ترجي مستغانم خلال موسم 2024-2025.

وعلى الصعيد الدولي، مثل مبولحي منتخب الجزائر في 96 مباراة استقبل خلالها 91 هدفاً، وخرج بشباك نظيفة في 40 مواجهة، وظهر اسمه بقوة في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا ونسخة 2014 في البرازيل، كما لعب دوراً في التتويج بكأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، ولقب كأس العرب 2021 في قطر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رايس مبولحي باريس سان جيرمان الحارس الجزائري رايس مبولحي منتخب الجزائر

