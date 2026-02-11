مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

رحيل بنزيما عن الاتحاد يوفر ميزانية 14 وظيفة.. ما القصة؟

كتب : هند عواد

02:33 م 11/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    بنزيما
  • عرض 6 صورة
    بنزيما
  • عرض 6 صورة
    الهلال السعودي يضم كريم بنزيما رسميًا
  • عرض 6 صورة
    كريم بنزيما
  • عرض 6 صورة
    كريم بنزيما ورونالدو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وفر رحيل الفرنسي كريم بنزيما، عن اتحاد جدة السعودي إلى غريمه الهلال، ميزانية 14 وظيفة إضافة، تساوي تكلفة إيجار دور كامل في أحد الفنادق الـ5 نجوم المطلة على البحر الأحمر.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن رحيل بنزيما وفر الوظائف التالية، طاقم أمني وشخصي لضمان سلامته وخصوصيته، من بينهم 4 حراس أمن لحمايته وعائلته، شيف ومحضري طعام، مصفف شعر، مسؤول ملابس، أخصائي مساج، مسؤول تغذية، مدرب خاص إضافة إلى سائق خاص.

وأعلن نادي اتحاد جدة إنهاء التعاقد مع كريم بنزيما، بالاتفاق بين الطرفين، لينتقل اللاعب إلى الهلال.

اقرأ أيضًا:

هل يعود أدم كايد لصفوف الزمالك في مواجهة سموحة؟

العرض وصل ولكن.. الزمالك يصدم شيكو بانزا بشأن رحيله

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بنزيما كريم بنزيما الهلال الاتحاد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد 15 عاماً.. الإعدام لمتهم شارك في مجزرة راح ضحيتها 11 شخصاً بالمنيا
أخبار المحافظات

بعد 15 عاماً.. الإعدام لمتهم شارك في مجزرة راح ضحيتها 11 شخصاً بالمنيا

وزيرة الإسكان تتسلم مهام عملها وتلتقي الموظفين.. وتؤكد: تسريع المشروعات
أخبار العقارات

وزيرة الإسكان تتسلم مهام عملها وتلتقي الموظفين.. وتؤكد: تسريع المشروعات
جيب قصيرة.. منة فضالي تنشر صورًا جديدة من أحدث ظهور لها
زووم

جيب قصيرة.. منة فضالي تنشر صورًا جديدة من أحدث ظهور لها
القابضة للمياه: توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع لتحديثات فنية الجمعة
أخبار العقارات

القابضة للمياه: توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع لتحديثات فنية الجمعة
رمضان 2026.. خالد سلطان يكشف لـ "مصراوي" تفاصيل أغاني مسلسل "درش"
زووم

رمضان 2026.. خالد سلطان يكشف لـ "مصراوي" تفاصيل أغاني مسلسل "درش"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القابضة للمياه: وقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع الجمعة المقبل لتحديثات فنية
الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء