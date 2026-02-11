رحيل بنزيما عن الاتحاد يوفر ميزانية 14 وظيفة.. ما القصة؟

مع استمرار غيابه عن النصر.. ظهور جديد لكريستيانو رونالدو في السعودية (فيديو)

وفر رحيل الفرنسي كريم بنزيما، عن اتحاد جدة السعودي إلى غريمه الهلال، ميزانية 14 وظيفة إضافة، تساوي تكلفة إيجار دور كامل في أحد الفنادق الـ5 نجوم المطلة على البحر الأحمر.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن رحيل بنزيما وفر الوظائف التالية، طاقم أمني وشخصي لضمان سلامته وخصوصيته، من بينهم 4 حراس أمن لحمايته وعائلته، شيف ومحضري طعام، مصفف شعر، مسؤول ملابس، أخصائي مساج، مسؤول تغذية، مدرب خاص إضافة إلى سائق خاص.

وأعلن نادي اتحاد جدة إنهاء التعاقد مع كريم بنزيما، بالاتفاق بين الطرفين، لينتقل اللاعب إلى الهلال.

