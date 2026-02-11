"لن يستمر بعد نهاية الموسم".. رئيس إنبي يكشف كواليس التعاقد مع كهربا

مع استمرار غيابه عن النصر.. ظهور جديد لكريستيانو رونالدو في السعودية (فيديو)

كتبت-هند عواد:

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، كواليس ضم محمد كهربا، لاعب الأهلي السابق، بعد فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي.

وقال أيمن الشريعي في تصريحات عبر برنامج "الناظر" المذاع على فضائية النهار: "كان لابد من التعاقد مع كهربا لأنه أحد أبناء نادي إنبي، وأنا من طلبت التعاقد معه وتواصلت معه من أجل التنفيذ".

واختتم: "التعاقد مع كهربا لنهاية الموسم دون شروط من أجل إعادة تأهيله، كهربا لن يستمر بعد نهاية الموسم مع إنبي بسبب ارتفاع تكاليف راتبه ومستحقاته، وإنبي سيقوم بعملية تسويق ضخمة لكهربا".

