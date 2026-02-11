مباريات الأمس
"لن يستمر بعد نهاية الموسم".. رئيس إنبي يكشف كواليس التعاقد مع كهربا

كتب : مصراوي

12:17 ص 11/02/2026
كتبت-هند عواد:

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، كواليس ضم محمد كهربا، لاعب الأهلي السابق، بعد فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي.

وقال أيمن الشريعي في تصريحات عبر برنامج "الناظر" المذاع على فضائية النهار: "كان لابد من التعاقد مع كهربا لأنه أحد أبناء نادي إنبي، وأنا من طلبت التعاقد معه وتواصلت معه من أجل التنفيذ".

واختتم: "التعاقد مع كهربا لنهاية الموسم دون شروط من أجل إعادة تأهيله، كهربا لن يستمر بعد نهاية الموسم مع إنبي بسبب ارتفاع تكاليف راتبه ومستحقاته، وإنبي سيقوم بعملية تسويق ضخمة لكهربا".

